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Понедельник, 11 апреля 2022, 13:52 мск

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Сербия получила в распоряжение высокоточную систему ПВО

В Сербию из Китая прибыла высокоточная противовоздушная ракетная система «земля-воздух HQ 22», передает «Балканист.ру» со ссылкой на сербские СМИ.

Как сообщается, в минувшие выходные в белградском аэропорту «Никола Тесла» прибыли три китайских военных транспортных самолёта Y-20, которые доставили систему ПВО.

Ранее президент Сербии Александр Вучич анонсировал демонстрацию новой техники, которую назвал «самым мощным оружием в распоряжении Сербии».

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Сербия

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