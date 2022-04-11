Сербия получила в распоряжение высокоточную систему ПВО

В Сербию из Китая прибыла высокоточная противовоздушная ракетная система «земля-воздух HQ 22», передает «Балканист.ру» со ссылкой на сербские СМИ.

Как сообщается, в минувшие выходные в белградском аэропорту «Никола Тесла» прибыли три китайских военных транспортных самолёта Y-20, которые доставили систему ПВО.

Ранее президент Сербии Александр Вучич анонсировал демонстрацию новой техники, которую назвал «самым мощным оружием в распоряжении Сербии».

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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