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Понедельник, 18 апреля 2022, 12:52 мск

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Подозрения в отравлении: тело лидера сербских бошняков будет эксгумировано

Тело лидера сербских бошняков, бывшего председателя Партии справедливости и примирения Муамера Зукорлича, который скоропостижно скончался в ноябре прошлого года, будет эксгумировано с связи с подозрениями в его отравлении. Семья политика дала согласие на следственные действия, передает «Балканист.ру».

Как сообщается, правоохранительные органы Сербии и Боснии и Герцеговины (Зукорлич имел двойное гражданство) намерены провести совместное расследование обстоятельств смерти политика.

Ранее сын Зукорлича и его политический наследник Усаме Зукорлич сообщил, что две иностранные лаборатории исследовали образец, взятый после смерти его отца, и подтвердили факт отравления тяжелыми металлами.

Стоит отметить, что Партия справедливости и примирения под руководством сына Зукорлича будет представлена в сербском парламенте нового созыва. Интернациональный университет в Новом Пазаре, открытый политиком при жизни, благодаря усилиям его второй супруги Элмы Элфич прошёл аттестацию и получил статус вуза.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Сербия

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