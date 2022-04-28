В Сербии начнется производство электрокаров

В Сербии готовится к открытию производства электрокаров транснациональной корпорации Stellantis. Предполагается, что первый электромобиль выйдет с конвейера в 2024 году и будет доступен среднему классу.

Как сообщил президент Сербии Александр Вучич после встречи с руководством компании, соответствующий контракт подписан. «Мы открываем новую эру в инвестициях в Сербии. Мы подписали контракт о начале производства электромобилей в Крагуевце», – цитирует «Балканист.ру» сербского лидера.

Stellantis NV – транснациональная корпорация по производству автомобилей, образованная в 2021 году в результате слияния итало-американского автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles с французской компанией Groupe PSA.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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