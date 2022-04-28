Президент Сербии назвал возможные сроки формирования нового кабинета министров

Консультации с политическими рпартиями о формировании нового правительства Сербии начнутся во второй половине мая или в начале июня. Об этом сообщил глава государства Александр Вучич. По его словам, в настоящее время этот вопрос обсуждается с юристами, передает «Балканист.ру».

«Я жду конечного решения наших юристов. Когда все варианты будут рассмотрены, будет видно, нужно ли мне ждать истечения моего первого президентского мандата – 31 мая, потому что только на следующий день начнется мой второй президентский срок», – пояснил Вучич, отметив, что пока у экспертов-юристов два диаметрально противоположных мнения по вопросу.

Напомним, на парламентских выборах в Сербии, которые прошли 3 апреля одновременно с президентскими, победу одержала коалиция правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) президента Вучича. В ее поддержку проголосовали более 40% избирателей. Действующий глава государства сохранил за собой пост после первого тура выборов.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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