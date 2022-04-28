Сербский принц отрекся от престола

Сербский принц Петар Карагеоргиевич, проживающий в Испании, отрекся от права наследования престола в пользу своего младшего брата принца Филиппа. Свое решение он объяснил тем, что королевский наследник должен жить в родной стране вместе со своим народом, передает «Балканист.ру».

Издание отмечает, что принц Филипп с супругой Даницей переехал на историческую родину в 2001 году. В 2018-м у них родился сын Стефан. До этого момента в королевской семье Карагеоргиевичей на протяжении десятилетий не появлялось наследников мужского пола.

Акт передачи права наследования престола благословил Патриарх Сербский Порфирий.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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