Европе грозит самая холодная зима с 1950 года: президент Сербии оценил перспективы антироссийских газовых санкций

Европе и государствам Балканского региона грозит самая холодная зима с 1950 года после введения санкций против российских газа и нефти. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, комментируя перспективы организации альтернативных поставок энергоносителей.

«Эта зима для Сербии и Европы будет самой холодной с 1950 года. Болгарии для завершения трубопровода понадобится не менее 300 дней, а с учетом опозданий – полтора года, чтобы Сербия могла получать газ из Александруполиса. Кроме того, нужно закончить строительство интерконнектора с Болгарией и построить газопровод до Северной Македонии», – подчеркнул Вучич, слова которого цитирует «Балканист.ру».

В то же время президент Сербии уточнил, что переговоры Белграда с российской стороной о заключении долгосрочного контракта на поставки газа начнутся в этом месяце.

Как отмечает издание, лидеры государств Балканского региона – Греции, Сербии, Северной Македонии, Болгарии и президента Европейского совета Шарля Мишеля приняли 3 мая участие в церемонии открытия строительства плавучей платформы – терминала сжиженного природного газа, который с конца 2023 года позволит получать 5,5 млрд кубометров «голубого топлива» в год от производителей со всего мира (из США, Катара, Египта и других стран). Тем не менее, это не значит, что этого количества газа будет достаточно для обеспечения энергетической безопасности.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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