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Среда, 15 июня 2022, 17:50 мск

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Президент Сербии заявил о планах существенно повысить пенсии и МРОТ

Александр Вучич. Фото из архива официального сайта президента Сербии https://newdaynews.ru/balkans/760018.html

В Сербии планируется повысить пенсии в общей сложности на 18,1%: индексация будет проведена в два этапа – в ноябре-декабре, а затем в январе следующего года. Об этом сообщил президент страны Александр Вучич, отметив, что средства будут выделены, несмотря на мировой кризис.

«Это самое большое повышение за последние десятилетие. Говорим не о разовых выплатах, а о постоянном увеличении месячного пособия пенсионерам. Кроме того, мы рассмотрим возможность повысить минимальный размер оплаты труда гражданам – уже за счёт государства. Планируем на 12, 13, может быть, 14% увеличить МРОТ. Что касается среднего размера оплаты труда, ожидаю, что в марте он составит 710 евро», – уточнил президент Сербии, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Вучич также отметил, что средства будут выделены Международным валютным фондом.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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