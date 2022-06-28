Лидер сербской оппозиции признал ничтожность своего влияния

Сербская оппозиция не имеет абсолютно никакого влияния в стране и не востребована у избирателей, что наглядно продемонстрировали апрельские парламентские выборы. Такое мнение высказал один из лидеров сербской оппозиции, глава Партии свободы и справедливости (ПСС) Драган Джилас.

В своем выступлении на оппозиционном канале «Nova S» Джилас признал, что народ в принципе не доволен оппозицией. По его словам, избиратели разочарованы не только внутренними конфликтами внутри оппозиционного лагеря, но и отсутствием в нем достаточного количества профессиональных кадров – людей с хорошим образованием и карьерными достижениями.

«Если бы оппозиция имела весомое значение, мы бы победили. А так мы не смогли одержать победу даже (на местных выборах) в Белграде», – констатировал Джилас, которого цитирует портал «Балканист».

Кроме того, оппозиционер высказался за восстановление 5-процентного выборного барьера. Сейчас этот ценз составляет 3%.

«Я считаю, что нужно вернуть ценз в 5%. 3 и 5 – вовсе не одно и тоже. Если мы хотим навести порядок на политической сцене Сербии, более высокий выборный ценз предпочтительнее», – заявил Джилас.

Белград, служба информации РИА Новый День

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