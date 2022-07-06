Мощный ливень: Белград ушел под воду

Накануне вечером в результате мощного ливня в столице Сербии были затоплены улицы, подземные гаражи и подвалы домов, а автомобили плавали в воде, передает «Балканист.ру».

За минувшую ночь сотрудники Сектора по чрезвычайным ситуациям МВД Сербии 91 раз выезжали на вызовы о помощи по всей стране. Было зафиксировано 20 пожаров, вызванных ударами молний. Из затопленных жилых домов и автомобилей спасены свыше ста человек.

Как сообщается, 230 спасателей, 100 машин и 33 насоса по откачке воды были задействованы для устранения последствий разбушевавшейся стихии.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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