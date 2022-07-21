В рамках стратегического партнерства: в Белграде рассчитывают на отзыв Египтом признания Косово

Подписание Сербией и Египтом соглашения о стратегическом партнёрстве, которое включает полную и взаимную поддержку территориальной целостности, дает основания рассчитывать на отзыв Каиром признания независимости Косово. Об этом заявил экс-посол Сербии в Египте Драган Бисенич.

«Египет решил «аннулировать» полупризнание Косово, которое произошло за три дня до окончания правления «Братьев-мусульман» (в 2013 году), и, хотя официально пока еще его не отозвал, государство уже действует так, как будто его (Косово) не существует. Есть достаточно оснований считать визит президента Египта Абделя Фаттаха Ас-Сиси в Белград крупным дипломатическим или историческим, как назвал его президент Сербии Александр Вучич, событием, способным укрепить позиции Сербии в грядущие неопределенные времена», – отметил дипломат, которого цитирует портал «Балканист.ру».

Он добавил, что укрепление сотрудничества Египту дает Белграду возможность чувствовать себя более уверенно в противостоянии давлению Запада.

«Египет, как и большинство арабских стран, не согласился занять чью-либо сторону и тем самым ввязаться в российско-украинский конфликт, что аналогично нынешней позиции Сербии. В период сильного давления на Белград визит президента Сиси в это время и в таком формате – вклад в повышение дипломатической уверенности Сербии в своих силах», – заявил Бисения.

19 июля начался первый визит президента Египта в Белград за 35 лет, после периода с 1956 по 1990 год, когда две страны интенсивно сотрудничали и стояли во главе Движения неприсоединения.

Как сообщал «Новый День», президент Сербии Александр Вучич и глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси подписали меморандум о стратегическом партнёрстве двух стран. Документ состоит из 12 отдельных соглашений.

Как предполагается, партнерство затронет инвестиционные отношения, малый и средний бизнес. Государства намерены расширять сотрудничество в области образования, сельского хозяйства, культуры и искусства. Соглашения также подразумевают сотрудничество в сфере стандартизации и защиты окружающей среды. Дополнительно между странами будет отменен визовый режим для дипломатов и обладателей спецпаспортов.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. На сегодня её не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Белград, Служба информации РИА Новый День

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