Сербия и Египет договорились о стратегическом партнерстве

Президент Сербии Александр Вучич и глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси подписали меморандум о стратегическом партнёрстве двух стран. Документ состоит из 12 отдельных соглашений, которые заверили подписями главы соответствующих ведомств, передает «Балканист.ру».

Как предполагается, партнерство затронет инвестиционные отношения, малый и средний бизнес. Государства намерены расширять сотрудничество в области образования, сельского хозяйства, культуры и искусства. Соглашения также подразумевают сотрудничество в сфере стандартизации и защиты окружающей среды.

Дополнительно между странами будет отменен визовый режим для дипломатов и обладателей спецпаспортов.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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