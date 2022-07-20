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Среда, 20 июля 2022, 17:08 мск

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Сербия и Египет договорились о стратегическом партнерстве

Фото: официальный сайт президента Сербии

Президент Сербии Александр Вучич и глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси подписали меморандум о стратегическом партнёрстве двух стран. Документ состоит из 12 отдельных соглашений, которые заверили подписями главы соответствующих ведомств, передает «Балканист.ру».

Как предполагается, партнерство затронет инвестиционные отношения, малый и средний бизнес. Государства намерены расширять сотрудничество в области образования, сельского хозяйства, культуры и искусства. Соглашения также подразумевают сотрудничество в сфере стандартизации и защиты окружающей среды.

Дополнительно между странами будет отменен визовый режим для дипломатов и обладателей спецпаспортов.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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