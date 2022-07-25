«Не ваше дело»: Вучич объяснил послу США, чьи интересы будет отстаивать новое правительство Сербии

Новое сербское правительство после его назначения продолжит политику следования собственным национальным интересам. Об этом заявил президент Александр Вучич, комментируя слова посла США в Белграде Кристофера Хилла о том, что он надеется на формирование прозападного кабинета министров Сербии.

Правительство Сербии будет сформировано в середине августа, и оно продолжит следовать курсом защиты сербских национальных интересов. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, комментируя «пожелание» посла США в Белграде Кристофера Хилла сформировать прозападный кабинет министров Сербии.

«Народ и граждане Сербии выбирают то, что они хотят. Они выбрали для Сербии сербское правительство, которое будет защищать интересы Сербии. Я рад, что посол Хилл сказал, что не будет вмешиваться в процесс формирования правительства Сербии. Полагаю, что это нормально. Сербия идет по европейском пути, но бережет свои ценности и не станет разрывать традиционные дружеские отношения по чьей-либо просьбе», – цитирует слова Вучича агентство EADaily.

Ранее президент Сербии заявлял, что новое правительство страны не будет антироссийским. По его словам, кабмин также будет работать над ускоренным присоединением Сербии к Евросоюзу, но он будет беречь традиционную дружбу с Москвой.

Белград, Служба информации РИА Новый День

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