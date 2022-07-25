Хорватский президент пообещал лично проводить сербского коллегу до концлагеря

Президент Хорватии Зоран Миланович готов лично сопроводить сербского коллегу Александра Вучича до мемориального центра на месте бывшего концлагеря Ясеновац. Об этом он заявил, комментируя нежелание властей разрешить президенту Сербии совершить частный визит для поминовения жертв.

«Господин Вучич должен был официально нас уведомить, это стандартная процедура. И он первый президент Сербии, который намеревался это сделать (приехать в Ясеновац). В конце концов, я лично за руку его туда отведу, если не получится иначе», – цитирует Милановича портал «Балканист.ру».

На прошлой неделе Вучич планировал посетить концлагерь Ясеновац в Хорватии как частное лицо, но хорватские власти отказали ему, сославшись на то, что первые лица других государств не могут неофициально приезжать на территорию этой страны. В Сербии этот инцидент расценили как нежелание признать вину в убийстве сербов и попытку реабилитации нацизма.

Мемориальный комплекс «Ясеновац» расположен на месте самого крупного концлагеря Хорватии, которым управляли усташи – хорватские нацисты. Он существовал с 1941 по 1945 год – до момента ликвидации силами югославской армии. Согласно выводам государственной комиссии Югославии, опубликованным в 1946 году, в нем было убито более 700 тысяч человек, большинство из которых составили сербы. Узниками лагеря были евреи, цыгане, коммунисты и антифашисты.

Загреб, Служба информации РИА Новый День

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