«Предстоят трудные времена»: лидеры Сербии и Венгрии поговорили о взаимной поддержке

Сербия и Венгрия продолжат строить партнерские отношения и поддерживать друг друга в непростые времена, которые наступают в мире. Об этом, как сообщает портал «Балканист.ру», шла речь в ходе состоявшегося сегодня телефонного разговора президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

«Две страны вместе преодолеют трудные времена, которые нам предстоят, продолжат строить не только в первую очередь дружеские, но и партнерские отношения, и обе страны могут полностью рассчитывать друг на друга в трудную минуту. Помимо двусторонних отношений, президент Вучич и премьер-министр Орбан также обсудили ситуацию в регионе, миграционный кризис, различные вопросы внутри Европейского союза, а также насущные глобальные проблемы», – говорится в сообщении кабинета сербского лидера.

Кроме того, Вучич выразил благодарность правительству Венгрии за помощь с хранением газа. Он оценил это как вклад в энергетическую безопасность страны и подтвердил, что «налаженное сотрудничество в области энергетики идет хорошо».

В Белграде надеются, что укреплению сотрудничества будет способствовать визит в Сербию премьер-министра Венгрии, который запланирован на ближайшее время.

Белград, Служба информации РИА Новый День

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