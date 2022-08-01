Штаты разрешили: косовские власти на время уступили сербам

Власти самопровозглашенной республики Косово на месяц отложили введение дискриминационных мер в отношении сербов края. Такое решение было принято после встречи с американским послом в Приштине Джеффри Ховенье. Ранее Приштина намеревалась с 1 августа заставить косовских сербов поменять личные документы и регистрационные номера автотранспорта сербского образца на косовские под угрозой изъятия транспортных средств. Этот шаг в Белграде расценили как террор и попытку выдавитьь сербов из Косово и Метохии.

«Мы просили всех международных представителей сделать все возможное. Важно, чтобы диалог продолжался, и мы старались решать вопросы мирным путем. Я верю, что у нас будут хорошие новости, мы должны сохранить мир. Все, что они сделали, показывает, насколько подготовленным было нападение на Сербию», – объяснил президент Сербии Александр Вучич, которого цитирует портал «Балканист.ру».

В воскресенье вечером косовский спецназ перекрыл переходы Яринье и Брняк на административной линии разграничения. В свою очередь, сербы заблокировали дороги в отдельных муниципалитетах, чтобы препятствовать проезду машин косовской полиции. В Косовску Митровицу, где на улицы вышли сотни сербов и албанцев, были стянуты силы международного миротворческого контингента КФОР, который выразил готовность вмешаться в случае эскалации конфликта.

Экс-представитель США на переговорах Белграда и Приштины Ричард Гренелл назвал «премьер-министра» самопровозглашенной республики Косово Альбина Курти «фашистом» и призвал международное сообщество вмешаться. После того как посол США в Косово Джеффри Ховенье встретился с «президентом» Косово Вьосой Османи и «главой правительства» Альбином Курти, Приштина сняла блокаду с пограничных переходов.

После встречи с руководством Генштаба Вучич обратился к народу на севере Косово и сказал, что предстоит тяжелейшая политическая борьба.

«Большое спасибо сербам из Косово и Метохии за их выдержку и мужество. Нас ждет тяжелейшая политическая борьба. Спасибо, что не отрекаетесь от сербского имени и фамилии в Косово и Метохии. Я хочу поблагодарить тех, кто поддерживал Сербию. Мы работаем над деэскалацией ситуации. Как бы ни было трудно, мы не сдаемся, победит Сербия», – заявил Вучич.

Белград, Служба информации РИА Новый День

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