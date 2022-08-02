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Вторник, 2 августа 2022, 12:03 мск

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«Некоторые равнее»: в Боснии и Герцеговине заговорили о вине сербов

Фото: blic.rs

Политики в Сараево рассматривают войну, как инструмент захвата власти, что несёт угрозу, в том числе, их собственному электорату. Об этом заявил сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, комментируя слова лидера Партии демократического действия Бакира Изетбеговича о том, что «Сербия, как и Россия, сеет раздор в своём окружении».

Додик напомнил о том, кто развязал войну на Балканах, передает портал «Балканист.ру».

«Бывший лидер мусульман Алия Изетбегович (отец лидера Партии демократического действия) пожертвовал миром ради мусульманского государства, которое не смог создать, потому что сербы – исконные жители этих территорий – защитили свою землю. Сегодня Бакир Изетбегович подло и настойчиво пытается обмануть молодежь в том, что Сербия начала войну в БиГ, он хочет сказать, что Босния изначально является мусульманской и все её граждане-немусульмане когда-то прибыли сюда и населили ее. На протяжении веков мы, сербы, встречали и провожали здесь империи, некоторые из которых, например, Османская, оставили заметный след в БиГ», – напомнил Додик.

По его словам, вызывает сожаление то, что Изетбегович после всего, через что прошли народы БиГ, напоминает своим соплеменникам о войне как о методе установления власти.

«Никто не заслужил такого террора со стороны своих политических представителей, даже мусульмане в БиГ», – заявил представитель сербов Боснии в руководстве БиГ.

Баня-Лука, Служба информации РИА Новый День

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Метки / Сербия

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