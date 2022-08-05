«Сербия больше не будет молчать»: Вучич принял участие в вечере памяти жертв этнической чистки

Сербия больше не позволит замалчивать преступления, совершенные в 1995 году хорватской армией в ходе операции «Буря», когда из своих домов были изгнаны 250 тысяч жителей Сербской Краины и 1,8 тысяч сербов были убиты. Об этом заявил президент страны Александр Вучич на вечере памяти в Нови-Саде, посвященном 27-й годовщине этнической чистки. В мемориальном мероприятии приняли участие более 30 тысяч человек, сообщил портал «Балканист.ру».

«Буря» тяжело ранила сербский народ, но в то же время Сербия и Республика Сербская обрели много удивительных людей. Из той трагической колонны беженцев выросли прекрасные врачи, ученые, спортсмены, ремесленники, фермеры. «Есть десятилетия, когда ничего не происходит, и недели, за которые происходят десятилетия», – одна из редких умных вещей, которые сказал Ленин. Мы живем во время, которое многие в мире считают подходящим моментом для всеобщего нападения на Сербию, чтобы использовать его для общей атаки на сербский народ. Злоупотребляя ситуацией на Украине, многие объединились против нас, думая, что это тот момент, когда они могут заручиться поддержкой всего мира и начать уничтожать сербский народ. Может быть, они нашли хороший момент, может быть, они нашли хорошее время, но они ошиблись в одном. Это больше не пораженческая Сербия, это не та Сербия, которая будет бояться вас, и не та Сербия, которая не устоит перед вами. Вы очень, очень ошибаетесь, если так думаете. Молчание никогда больше не покроет преступления против нашего народа, но нашей политикой был и будет мир, мир практически любой ценой. И мы будем молиться за этот мир, мы будем стоять на коленях за мир, делать все ради мира и разговаривать со всеми», – заявил сербский лидер.

Вучич подчеркнул, что государство делает все для того, чтобы его граждане гордились им, а не стыдились, как это было ранее.

«Нам важно развиваться, расти и создавать новые рабочие места. Чтобы всем было легче путешествовать, обмениваться товарами, деньгами, знаниями, проявлять понимание, уважение, благочестие ко всем культурам, каждой религии и каждому народу. Как сказал Альбер Камю, там, где нет надежды, мы будем её искать, единственное, чего мы не будем делать, так это молчать», – заявил президент Сербии.

В мероприятии в Нови-Саде также приняло участие высшее руководство Республики Сербской. Сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что, если бы не усилия Александра Вучича по сохранению памяти жертв тех событий, «забвение бы достигло эпических размеров».

«Моя родина – это Сербия и Республика Сербская. У меня нет другого самоопределения, и иного я не хочу. Результатом всех страданий станет наше национальное единство», – заявил Додик, назвав Сербию гарантом того, что сербы больше не будут народом беженцев и изгнанных.

Память жертв «Бури» почтили литургией и молитвой за мир, прощение и примирение, которую прочитал Патриарх Сербский Порфирий.

Нови-Сад, Служба информации РИА Новый День

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