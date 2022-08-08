Преступление против сербов, – Эмир Кустурица напомнил о хорватской спецоперации «Буря»

Знаменитый сербский кинорежиссер Эмир Кустурица опубликовал в газете «Вечерние новости» авторскую статью о событиях 1995 года, когда в результате спецоперации «Буря» при поддержке американской военной корпорации Lockheed Martin была осуществлена самая масштабная этническая чистка сербского народа со времен Второй мировой войны. Как считает режиссер, ложь о тех событиях «жива по сей день».

«В то время нам и в голову не приходило, что медиаинтеллектуалы в Западной Европе – назвав эту акцию этническим самоочищением, когда сербский народ якобы сам решил покинуть территорию Хорватии, – начали новый век с намерением продолжить средневековый крестовый поход, позже названный «Натиск на Восток», или Drang nach Osten, по сломанному хребту одного народа», – констатировал Кустурица (цитата «Балканист.ру»).

По словам сербского режиссера, «ложь о том, что мы сами себя изгнали из Хорватии, противостоит задокументированной истине о плане идеолога десербизации Хорватии Анте Старчевича, согласно которому предполагалось убить каждого третьего серба, каждого третьего изгнать, оставшихся обратить в католичество».

«Последний акт массового преступления против сербов произошел в современной Хорватии, которая, как говорят тамошние «умеренные» политики, не имеет ничего общего с Независимым государством Хорватия нациста Анте Павелича. Предлагаю ввести в наш дипломатический язык термин «вечная ложь». Это предаст анафеме в любых видах общественных коммуникаций всех тех, кто преуменьшает число сербских жертв Второй войны, убитых в концлагерях Ясеновац, Ядовно, Градина или твердит нам об этническом самоочищении. Вечная ложь о наших страданиях жива по сей день. Вместе с тем живет и наше великодушие, которое часто легализует ложь» – заявил Кустурица.

«В будущем «Буря» в Хорватии не повторится, но есть еще территории, где проживают сербы, и над ними будет висеть дамоклов меч изгнания до тех пор, пока какая-нибудь сила с Востока не остановит давно начатый крестовый поход Drang nach Osten», – заключил знаменитый сербский режиссер.

В августе 1995 года хорватская армия в ходе спецоперации изгнала с территории страны 250 000 сербов и убила свыше 1 800 гражданских, среди которых были старики, женщины и дети.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

© 2022, РИА «Новый День»