Уважаем: генсек НАТО оценил военный нейтралитет Сербии

НАТО с полным уважением относится к политике военного нейтралитета Сербии. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. При этом он отметил, что Белград является близким и многолетним партнером НАТО, сотрудничество с которым основано как на политическом диалоге, так и на практическом взаимодействии.

По словам Столтенберга, политическое взаимодействие НАТО с Белградом строится на прямом контакте с президентом Александром Вучичем; между сербским военным руководством и командованием КФОР и натовским Офисом по связи в Белграде контакты налажены, передает «Балканист.ру».

Вместе с тем генсек Альянса подтвердил, что, согласно решению на саммите в Мадриде, Балканы продолжают оставаться для НАТО регионом стратегического значения.

Брюссель, служба информации РИА «Новый День»

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