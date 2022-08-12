Сербия заручилась поддержкой Венесуэлы

Белград и Каракас обсудили вопросы укрепления двусторонних отношений, а также развитие сотрудничества в экономике и иных областях, представляющих взаимный интерес. Об этом стало известно после переговоров в Каракасе главы МИД Сербии Николы Селаковича и президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Глава сербской дипломатии поблагодарил президента Мадуро за твердую и принципиальную позицию Венесуэлы по вопросу непризнания независимости Косово, а также за поддержку, оказываемую Белграду в международных организациях, передает «Балканист.ру».

Как сообщается, в ходе разговора Селакович и Мадуро обсудили также целый спектр актуальных проблем глобального уровня, а также способы их решения при учете своих национальных интересов.

Примечательно, что визит главы МИД Сербии в Каракас состоялся впервые за последние 12 лет – причем в год 140-летия установления дипломатических отношений между Сербией и Венесуэлой.

Каракас – Белград, служба информации РИА «Новый День»

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