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Пятница, 12 августа 2022, 17:35 мск

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Сербия заручилась поддержкой Венесуэлы

Фото: официальный сайт МИД Сербии

Белград и Каракас обсудили вопросы укрепления двусторонних отношений, а также развитие сотрудничества в экономике и иных областях, представляющих взаимный интерес. Об этом стало известно после переговоров в Каракасе главы МИД Сербии Николы Селаковича и президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Глава сербской дипломатии поблагодарил президента Мадуро за твердую и принципиальную позицию Венесуэлы по вопросу непризнания независимости Косово, а также за поддержку, оказываемую Белграду в международных организациях, передает «Балканист.ру».

Как сообщается, в ходе разговора Селакович и Мадуро обсудили также целый спектр актуальных проблем глобального уровня, а также способы их решения при учете своих национальных интересов.

Примечательно, что визит главы МИД Сербии в Каракас состоялся впервые за последние 12 лет – причем в год 140-летия установления дипломатических отношений между Сербией и Венесуэлой.

Каракас – Белград, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Сербия

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