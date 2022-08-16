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«Нас пытаются разделить из-за границы»: в Сербии разгорелся серьезный конфликт вокруг гей-парада

В Сербии разгорелся конфликт вокруг планов по проведению в Белграде гей-парада, против которого выступает православная церковь и большинство граждан. Премьер-министр страны Ана Брнабич, которую представители Церкви обвинили в лоббировании ЛГТБ-сообщества, призвала сограждан к единству.

«Сербская православная церковь – одна из опор общества и народа, и я никогда не скажу ни слова против СПЦ, тем более – сейчас. Самое главное не разделяться. Давайте не разделяться и не позволять, чтобы нас не делили. Нас пытаются разделить из-за границы, а мы не должны этого допустить. Если мы достаточно умны и знаем, что нужно защищать», – заявила Брнабич, слова которой цитирует «Балканист.ру».

Сербский премьер-министр также прокомментировала обвинения епископа банатского Никонора в ее адрес по лоббированию интересов ЛГБТ-сообщества. «Меня, конечно, ранили его [владыки Никонора] слова… Но, и это важно, нам нужна стабильность, а не противостояние. Мы должны бороться за Сербию и оказать поддержку президенту Вучичу, чтобы он обеспечил нам мир [на предстоящих переговорах] в Брюсселе», – заявила Брнабич.

Ранее власти дали разрешение на проведение в сентябре в Белграде так называемой «недели гордости» ЛГБТ-сообщества. Епископ банатский Никонор подверг резкой критике всех организаторов и участников предстоящего гей-парада, пригрозил им анафемой и отдельно упомянул премьер-министра, не скрывающую свою нетрадиционную сексуальную ориентацию.

В минувшее воскресенье в Белграде состоялся крестный ход против проведения гей-парада, в котором приняли участие более 50 тысяч человек. Планируется, что 28 августа также состоится митинг и крестный ход не только в столице Сербии, но и в других крупных городах страны.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

© 2022, РИА «Новый День»

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