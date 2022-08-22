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Понедельник, 22 августа 2022, 15:37 мск

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Президенты Сербии и Азербайджана договорились об энергосотрудничестве

Сербия сможет закупать электроэнергию в Азербайджане со скидкой. Такая договоренность достигнута президентами Сербии и Азербайджана Александром Вучичем и Ильхамом Алиевым, передает «Балканист.ру».

В телефонном разговоре Вучич пригласил Алиева посетить Сербию, чтобы придать импульс сотрудничеству в области энергетики и сельского хозяйства, что было бы символичным, так как страны отмечают в этом году 25-летие установления дипломатических отношений.

Кроме того, Вучич поблагодарил руководство Азербайджана за поддержку территориальной целостности Сербии.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Сербия

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