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Суббота, 27 августа 2022, 13:47 мск

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Президент Сербии назвал кандидата на пост премьер-министра

Фото: srbija.gov.rs

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что мандат на формирование правительства нового состава вручён действующему премьер-министру Ане Брнабич. Решение было принято после консультаций с коалиционными партнерами и руководством правящей Сербской прогрессивной партии.

Как передает «Балканист.ру», в ближайшие дни кандидатура Брнабич и новый состав будущего правительства пройдут процедуру голосования в парламенте Сербии.

Как отмечает издание, это третий мандат Брнабич на посту премьер-министра Сербии. Во время предыдущего ей пришлось справляться с кризисами эпидемии коронавируса, внутренними реформами и внешними вызовами. При этом страна не остановила ни одного инфраструктурного проекта.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Сербия

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