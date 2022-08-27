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Суббота, 27 августа 2022, 13:47 мск

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Гей-парад в Сербии отменен

В Сербии отменен «Парад гордости», который в сентябре планировало провести ЛГБТ-сообщество. Об этом сообщил президент страны Александр Вучич. По его словам, решение принято после консультаций с правительством в связи с многочисленными кризисами.

«Парад гордости, запланированный на сентябрь, будет отменен. Мы не можем проводить его в этот момент, когда у нас пройдёт масштабное мероприятие в рамках проекта «Открытые Балканы», параллельно – кризис в Косово и Метохии, который не закончится как минимум до 31 октября, у нас нет прогресса, нам некуда двигаться. Нам приходится иметь дело с энергетическими проблемами, засухой, у нас много кризисов», – цитирует «Балканист.ру» заявление президент Сербии.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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