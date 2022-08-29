российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 29 августа 2022, 12:05 мск

Новости Балканы

Новости, Кратко, Популярное

Новое правительство Сербии будет сформировано до конца сентября

Фото из архива официального сайта правительства Сербии

Формирование нового состава правительства Сербии продлится до конца сентября. Об этом сообщила премьер-министр страны Ана Брнабич, которой президент Александр Вучич вручил мандат на формирование кабинета министров.

«Важно собрать храбрую, эффективную команду, готовую жертвовать своим временем и энергией. Мы посвятим себя работе полностью. Ключевые задачи – мир, стабильность, энергетическая безопасность и Косово и Метохия», – цитирует Брнабич «Балканист.ру».

Премьер-министр подтвердила, что лидер Социалистической партии Сербии Ивица Дачич станет вице-премьером. По ее словам, ее заместителями также станут министр финансов при предыдущем правительстве Синиша Мали и мэр Нови-Сада Милош Вучевич.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Сербия

Кризис разрешен: косовские «власти» согласились на условие Белграда / Белград vs Приштина: Сербия ждет гарантий Евросоюза / Гей-парад в Сербии отменен / Президент Сербии назвал кандидата на пост премьер-министра / Вашингтон порекомендовал сербам забыть, что Косово – это Сербия / Косовские «власти» не готовы к компромиссу: переговоры Белграда при посредничестве США и ЕС оказались безрезультатными / Американский дипломат дал важный совет косовским «властям» / Евросоюз обещает президенту Сербии и «премьер-министру» Косово Нобелевскую премию мира

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Балканы, В мире, Политика, Экономика, Европа, Сербия,