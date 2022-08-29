Новое правительство Сербии будет сформировано до конца сентября

Формирование нового состава правительства Сербии продлится до конца сентября. Об этом сообщила премьер-министр страны Ана Брнабич, которой президент Александр Вучич вручил мандат на формирование кабинета министров.

«Важно собрать храбрую, эффективную команду, готовую жертвовать своим временем и энергией. Мы посвятим себя работе полностью. Ключевые задачи – мир, стабильность, энергетическая безопасность и Косово и Метохия», – цитирует Брнабич «Балканист.ру».

Премьер-министр подтвердила, что лидер Социалистической партии Сербии Ивица Дачич станет вице-премьером. По ее словам, ее заместителями также станут министр финансов при предыдущем правительстве Синиша Мали и мэр Нови-Сада Милош Вучевич.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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