«Винное видение Открытых Балкан»: в Белграде открылась крупная международная выставка

Сегодня в Белграде в рамках экономического проекта «Открытые Балканы» открылась Первая международная выставка виноделия «Винное видение Открытых Балкан», в которой принимают участие 400 винных брендов и производителей Сербии, Албании и Северной Македонии, а также Черногории, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Словении, а также Италии, Франции, Южной и Северной Америки.

Как пишет «Балканист.ру», открыли форум президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Албании Эди Рама и глава правительства Северной Македонии Димитар Ковачевский.

«Нам есть, чем гордиться. Многие были против нашего проекта «Открытые Балканы», искали, к чему придраться, но он принес нам всем только пользу. Сегодня вы не увидите здесь ни одного грустного лица. Добро пожаловать в Белград – столицу вина и доброго сердца», – заявил сербский лидер.

Глава правительства Албании со своей стороны отметил, что выставка виноделия организована на высшем европейском уровне. «Мы потратили уйму времени, доказывая друг другу, кто первый. Но есть одна вещь, которую мы в итоге поняли. Нам отсюда, из региона, деваться некуда, и наш выбор очень прост. Наша общая задача – сделать регион и жизнь наших граждан веселее и спокойнее, а не кидать друг в друга камни, как это делалось десятилетиями», – сказал Эди Рама, отметив, что винодельческий форум станет ежегодным и будет проходить в разных странах «Открытых Балкан».

Как отмечает издание, высоким гостям вручили портреты, выполненные из красного вина. Особенно этот подарок понравился премьер-министру Черногории Дритану Абазовичу, который ранее назвал идею общего регионального проекта «весьма рациональной и полезной».

Вино, представленное на форуме, оценят 25 международных судей. На полях выставки пройдут 420 деловых встреч, запланировано подписание трехстороннего соглашения министрами туризма Сербии, Албании и Северной Македонии.

Форум продлится до 4 сентября. Билет для всех желающих продегустировать вина и гастрономические специалитеты, послушать лекции энологов, сомелье, виноделов и экспертов по обустройству винных погребов обойдется в символические 4 евро.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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