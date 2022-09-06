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Вторник, 6 сентября 2022, 13:33 мск

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Косово и Украина едва не поссорили Сербию и Словению

Фото: официальный сайт президента Сербии

Между Белградом и Любляной разгорелся дипломатический скандал, поводом для которого стала позиция Словении по признанию независимости Косово и антироссийских санкций.

Как пишет «Балканист.ру», во время визита президента Словении Борута Пахора в Белград сербский лидер Александр Вучич заявил, что не сможет объяснить логику необходимости введения санкций против России из-за действий на Украине. В то же время Вучич подчеркнул, что Москва поддерживает суверенитет Сербии, – в отличие от Словении, которая признала Косово и таким образом не разделяет позицию Белграда в части территориальной целостности Сербии.

«Мы видим, что у нас хорошие отношения со Словенией. Но Словения, как и Франция, США и Германия, признала Косово. По мнению Сербии, это нарушение международного права, Устава ООН и Резолюции 1244 Совета Безопасности ООН», – отметил Вучич.

Это высказывание вызвало резкую реакцию министерства иностранных дел Словении. «Мы сообщили сербской стороне, что очень удивлены заявлением президента Вучича. Мы еще раз донесли нашу позицию в отношении Косово, которое Словения признала независимым и самостоятельным государством. В связи с этим мы выразили надежду, что Сербия не будет проблематизировать нашу позицию по Косово в будущем, поскольку словенская поддержка Косово не направлена против Сербии. Мы также выразили твердое несогласие с приравниванием словенского признания Косово к российской агрессии против Украины», – заявили в Любляне, заверив Белград в дальнейшем желании поддерживать дружественные отношения для поиска решений по преодолению напряженности в балканском регионе.

Тем не менее, послы Сербии и Словении были вызваны в МИД в странах пребывания.

Белград – Любляна, служба информации РИА «Новый День»

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Сербия

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