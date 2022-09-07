Президент Сербии выступит на Генеральной Ассамблее ООН

Президент Сербии Александр Вучич готовится выступить на 77-й Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, которая пройдёт с 20 по 26 сентября.

Как предполагается, сербский лидер выступит с заявлением, в котором объяснит позицию Белграда по украино-российскому конфликту. Также Вучич озвучит проблематику косовского вопроса и встретится с мировыми лидерами не только в ходе публичных дискуссий, но и на полях саммита, передает «Балканист.ру».

Напомним, Сербия осудила нарушение территориальной целостности Украины, но не присоединилась к санкциям против России.

Участие российской делегации на заседании Генеральной Ассамблее ООН пока не подтверждено. Вашингтон отказывается выдавать визы.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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