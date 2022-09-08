Президент Сербии созывает Совет национальной безопасности

Президент Сербии Александр Вучич созвал Совет национальной безопасности, заседание которого намечено на субботу 10 сентября. Предполагается, что в центре внимания станут события в Косово после решения «правительства» самопровозглашенной республики запретить использование сербских автомобильных номеров.

Сербские спецслужбы получили информацию, что ЦРУ готовится инсценировать конфликты на административной линии разграничения, что послужило бы поводом для наращивания присутствия НАТО в Косово, передает «Балканист.ру».

Как сообщается, заседание Совета нацбезопасности сразу после встречи президента Сербии со спецпредставителем ЕС на переговорах Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком, а также со специальными эмиссарами Берлина и Парижа Йенсом Плеттнером и Эммануэлем Бонном. Они прибывают в Сербию после совместного письма канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона, в котором содержится призыв к Белграду принять непростые решений в отношении сербской южной автономии.

Кроме того, на заседании Совета обсудят энергетическую безопасность и подготовку страны к одной из самых сложных зим за последние несколько десятилетий. Ещё одной темой заседания станет гибридная война, ведущаяся против Сербии, и кибербезопасность государства.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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