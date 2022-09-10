Генерал Ратко Младич госпитализирован в тяжелом состоянии

Сербский генерал Ратко Младич оказался в тюремном госпитале с воспалением легких и сердечной недостаточностью. Об этом сообщил его сын Дарко Младич. По его словам, состояние здоровье 80-летнего генерала заметно ухудшается с мая.

«Мы не знаем, что вызвало сердечную недостаточность и мог ли у генерала быть микроинфаркт в последние дни. Мы пока не получили никаких сведений об этом. Нам только устно, по телефону сказали, что сделали УЗИ сердца, и пообещали, что предоставят нам все заключения», – цитирует его слова «Балканист.ру».

Как считает Дарко Младич, жизнь его отца в опасности. «Он больше не может заботиться о себе самостоятельно и нуждается в чьей-то опеке. Он уже даже не ходит, только сидит и лежит. Когда мы два раза в неделю общаемся по видеосвязи, он с трудом выдерживает полчаса разговора», – пояснил он.

Стоит отметить, что, находясь в тюрьме Гаагского трибунала, генерал Младич перенес несколько микроинсультов, инфаркт и операцию по удалению опухоли на толстом кишечнике.

Напомним, в прошлом году апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов в Гааге вынесла обвинительный вердикт генералу, приговорив его к пожизненному заключению. В 1996 году Младич наряду с другими руководителями Республики Сербской был обвинён Гаагским Международным трибуналом в совершении военных преступлений и геноциде в связи с осадой Сараева и событиями в Сребренице.

В 2011 году Младич был арестован в Сербии при содействии властей. Первоначальный приговор о пожизненном заключении был вынесен в ноябре 2017 года. При этом Младича удалили из зала суда за его высказывания. «Все это чистая ложь», – заявил тогда генерал, который с первого судебного заседания отвергал все вменяемые ему преступления и обвинял Международный трибунал в крайней субъективности, называя его «судилищем», цель которого – обвинить Республику Сербскую и Сербию в разжигании войны. На первом заседании генерал подчеркнул, что защищал свой народ и Родину, и убивал противников не из-за национальности, а ради спасения своей страны.

Гаага, служба информации РИА «Новый День»

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