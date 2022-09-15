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Воскресенье, 18 сентября 2022, 14:14 мск

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«Мы обязаны объединиться под нашим триколором»: президент Сербии сделал важное заявление

Фото: официальный сайт президента Сербии

Сербский народ будет противостоять попыткам Запада отобрать Косово и Метохию и уничтожить Республику Сербскую. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич сегодня во время торжеств в честь Дня сербского единства, свободы и национального флага.

«Мы обязаны объединиться под нашим триколором на пороге глобального катаклизма, мы должны понимать, как важно единство для всех сербов. Сербия сталкивается со многими проблемами: они напали на Косово и Метохию и хотят закончить то, что давно начали. Наше послание им: вы хотите отнять у нас землю, а мы не дадим вам ни пяди», – цитирует «Балканист.ру» выступление Вучича.

При этом президент Сербии подчеркнул, что никто из мировых держав, обладающих силой, не сможет победить справедливость, право и решимость людей стоять на своем.

Дата 15 сентября была выбрана Днём сербского единства, свободы и национального флага в память о прорыве Салоникского фронта в Первой мировой войне.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Сербия

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