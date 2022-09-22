«Мир катится в хаос», – президент Сербии заявил о двойных стандартах в трактовке норм международного права

Мир, охваченный войной и кризисом, неизбежно скатится в хаос, если немедленно не вернется к фундаментальным основам Конвенции ООН. Такое заявление сделал президент Сербии Александр Вучич, выступая на 77-ой Генеральной ассамблее Организации объединенных наций.

Сербский лидер подчеркнул, что Белград по-прежнему поддерживает территориальную целостность всех государств-членов ООН, в том числе территориальную целостность Украины, потому что сама стала жертвой насильственного нарушения собственного суверенитета. При этом Вучич обратил на избирательность трактовок норм международного права государствами-членами организации.

«От многих спикеров мы слышали рассказы об агрессии и нарушении территориальной целостности Украины, многие говорят, что это первый конфликт на европейской земле со времен Второй мировой войны. Правда в том, что впервые целостность европейского государства была нарушена, когда на Сербию напали, как ни на какую другую суверенную страну. Этот факт замалчивают», – констатировал президент Сербии, слова которого цитирует «Балканист.ру».

«Мы требуем четкий ответ на вопрос, который я уже не первый год задаю своим собеседникам, руководителям многих стран: «Чем отличается суверенитет и территориальная целостность Украины от суверенитета и территориальной целостности Сербии, которые были грубо нарушены, результатам чего многие из вас дали международное признание и легитимность?» Я никогда ни от кого не получал рационального ответа на этот вопрос», – заявил Вучич.

В то же время сербский лидер отметил, что Сербия продолжит отстаивать основы Устава ООН, несмотря на двойные стандарты, которые искажают принципы международного права. «Мы и впредь будем выступать за последовательное соблюдение принципа нерушимости границ, уважение суверенитета и территориальной целостности всех других государств-членов Организации объединенных наций. Несмотря на нашу позицию, у многих в этом зале по-прежнему есть проблемы с уважением территориальной целостности Сербии. Интересно, почему? Потому что у них есть власть, а мы в их глазах выглядим маленькими и слабыми. Однако, как вы можете слышать, у нас достаточно сил и воли говорить вам правду в глаза», – заявил президент Сербии.

По его словам, отказ от применения силы и мирное урегулирование споров являются столпами, на которых держится мировая стабильность, но они должны сопровождаться такими принципами, как неизбирательное соблюдение Устава ОНН, применение резолюций Совета Безопасности ООН и основных принципов действующего международного публичного права.

Вместе с тем Вучич поблагодарил государства, которые защищают целостность Сербии в косовском вопросе, и заявил, что их число растёт. Сербский лидер подчеркнул, что Белград не прекратит поиски мирного разрешения разногласий с Приштиной. «Лучше сто лет вести переговоры, чем воевать один день. Мы к войне не вернемся. Сербия была и будет гарантом мира в регионе», – сказал он.

Нью-Йорк, служба информации РИА «Новый День»

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