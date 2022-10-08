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Суббота, 8 октября 2022, 19:34 мск

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Президент Сербии анонсировал строительство новых нефтепроводов и НПЗ

Александр Вучич. Фото из архива официального сайта президента Сербии

Сербия намерена построить новые нефтепроводы и нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщил сербский лидер Александр Вучич. По его словам, по отдельным проектам предварительные договоренности уже достигнуты.

«Мы построим новый нефтепровод с Венгрией. Как мы договорились с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, начнём строительство 128-километрового нефтепровода Нови-Сад – Венгрия. Это бы стоило примерно 100 млн евро», – сказал Вучич, слова которого приводит «Балканист.ру».

Как отметил президент Сербии, также рассматривается идея совместно с партнерами по Open Balkan построить нефтепровод через Северную Македонию до албанского порта Дуррес, что было выгодно всем трем государствам.

«С Индией и Китаем будем обсуждать строительство ещё одного НПЗ», – добавил Вучич.

Кроме того, Сербия намерена построить несколько интерконнекторов и дополнительные нефтехранилища. Сейчас поступило два предложения от отечественных и британских компаний. Белград выбирает более выгодное, уточнил президент Сербии.

Вместе с тем Вучич подчеркнул, что Сербия обладает «историческими» запасами газа. В стране не планируется взрывное повышение цен на энергоносители, включая электричество, заверил сербский лидер.

По его словам, Сербия способна справиться с антироссийских санкций, несмотря на лицемерие Европы, которая обезопасила себя, а Сербии не позволила нефтяных привилегий. «Волноваться не стоит, мы справимся. Сегодня нашей позиции ничто не угрожает, но это не значит, что так будет и дальше. Возможно, новое правительство примет иное решение», – заявил президент Сербии.

Напомним, восьмой пакет санкций ЕС против России в Белграде назвали первым пакетом санкций против Сербии. Под угрозой ограничения оказались поставки российской нефти в страну.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

© 2022, РИА «Новый День»

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