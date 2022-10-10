Албания во время пандемии получала вакцину от коронавируса контрабандой

Премьер-министр Албании Эди Рама признался, что его страна в разгар пандемии получала вакцину от коронавируса с помощью спецслужб – контрабандой из Италии. Об этом глава правительства сообщил в интервью итальянским СМИ, которое цитирует портал «Балканист.ру».

«Евросоюз оставил Албанию без вакцин. Возможности создать вакцину у нас не было, поэтому я попросил итальянского премьер-министра Луиджи ди Майо дать нам дозы хотя бы для врачей и других медработников. Phizer поставлял вакцины правительствам по контракту с условием запрета на передачу третьим странам. Это вообще не по-христиански. Но что ты за итальянец или албанец, если следуешь букве закона? Мы провернули операцию с помощью наших тайных спецслужб. Два министра занимались контрабандой вакцин, чтобы спасти людей», – рассказал албанский премьер.

По его словам, адвокаты фармацевтического концерна требовали признания, откуда у Албании вакцина, не раскрыл источник поступления препарата. «Я у неаполитанцев научился тому, что друзей полиции не сдают», – отметил Рама.

Тирана, служба информации РИА «Новый День»

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