Белград не признает независимость самопровозглашенной республики Косово, не оставит без поддержки Республику Сербскую и не введет санкции против России. Об этом заявил министр внутренних дел Сербии Александр Вулин, комментируя новый отчет Европейской комиссии, в котором Сербии как кандидату на вступление в ЕС предъявлены претензии в связи с её политикой в отношении косовских сепаратистов, Республики Сербской и Российской Федерации.

«Я хочу поздравить сотни официальных лиц Европейского союза, которые терпеливо собирали данные, иногда точные, о Сербии и ее развитии и перенесли все это на тысячи страниц, которые они назвали отчетом о продвижении Сербии к Европейскому союзу. Я уверен, что в Сербии найдутся люди, которые уделят большое внимание каждой высказанной оценке и позиции, но авторы в Брюсселе могли бы сэкономить тысячи рабочих часов и сформулировать отчет в нескольких правдивых предложениях», – заявил министр, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Вулин обратил внимание, что Евросоюз, критикуя независимую политику Сербии, не дает гарантий. «Нужно четко сказать Сербии: насколько она продвинулась в экономике или в борьбе с преступностью, не имеет значения, если Сербия не откажется от своей независимой политики. А если откажется, то никто не даёт гарантии Сербии, когда она станет членом ЕС, или надо будут выполнить еще какие-то условия», – констатировал глава он.

«Итак, давайте покажем уважаемым авторам отчетов из Европейского союза, как сохранить бумагу и леса, из которых она производится, во время зеленой повестки, и объясним им все в нескольких предложениях. Мы не признаем так называемое Косово, мы не уйдем из Республики Сербской, мы не будем вводить санкции против России, пока нами руководит последний свободный лидер в Европе, президент всех сербов Александр Вучич», – подчеркнул глава МВД Сербии, комментируя отчет Еврокомиссии.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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