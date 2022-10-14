Глава Сербской православной церкви интронизирован

Патриарх Сербский Порфирий интронизирован в Печской Патриархии в Косово и Метохии. В своем обращении глава Сербской православной церкви призвал прихожан к прощению и доброму отношению к близким вне зависимости от их национальности и веры.

«Когда возрастает опасность самого катастрофического мирового катаклизма – войны, – задача нашей Церкви – мир и только мир. Мир с тем, кто нам ближе всего, с нашим соседом. Всем нам должно быть ясно, что самое главное для нас, живущих здесь, – это наши дети. Поэтому отсюда мы говорим и сербам, и албанцам: давайте с Божьей помощью наберемся сил и защитим друг друга», – цитирует «Балканист.ру» заявление Патриарха Сербского.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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