Премьер-министр Сербии уточнила сроки формирования нового правительства

Новый состав правительства Сербии будет сформирован до 1 ноября. Об этом сообщила премьер-министр Ана Брнабич. По ее словам, основной задачей кабмина будет борьба с кризисом в условиях начинающейся Третьей мировой войны.

«К сожалению, мы постоянно работаем в режиме кризиса, но того, с чем столкнётся новый состав кабмина, мы не наблюдали со времен Второй мировой войны. Это и энергетический кризис, и начало Третьей мировой войны, инфляция и борьба за ресурсы», – сказала Брнабич, слова которой цитирует «Балканист.ру».

Премьер подчеркнула, что одним из главных приоритетов правительства будет стабильное энергообеспечение Сербии. «Это вопрос национальной безопасности. Если мы хотим, чтобы жизнь нашей страны определял народ, а не иностранцы с помощью рычагов давления, мы должны изменить энергетическую политику. Мы должны сделать нашу страну независимой в этом вопросе и безопасной», – заявила она.

В то же время Брнабич подчеркнула, что нефтепровод из Сербии в Венгрию, о строительстве которого договорились президент Александр Вучич и премьер-министр Виктор Орбан, станет ключевым проектом и будет реализован в «кратчайшие сроки».

Напомним, Хорватия перекрыла Сербии импорт российского «черного золота» по нефтепроводу JANAF.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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