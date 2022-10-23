Стал известен новый состав правительства Сербии

На ключевые посты в правительство Сербии во главе с премьер-министром Аной Брнабич назначены представители Сербской прогрессивной партии и коалиционных партнёров. Об этом сообщил президент страны Александр Вучич.

Министерство иностранных дел Сербии снова возглавит лидер социалистов Ивица Дачич. Его предшественник Никола Селакович переходит в ведомство по делам труда. Экс-руководитель этого ведомства Дария Кисич-Тепавчевич возглавит министерство по делам семьи. Министерство внутренних дел возглавит Братислав Гашич, бывший глава сербской разведки, передает «Балканист.ру».

По данным газеты «Вечерние новости», Александр Вулин, который возглавлял МВД, переходит на должность главы сербского «КГБ», хотя Вучич не озвучивал это назначение.

Оборонное ведомство возглавит бывший мэр Нови-Сада Милош Вучевич. На прежней должности остаются министр финансов Синиша Мали и министр экологии Ирена Вуйович. Министр юстиции Майя Попович также сохраняет свою должность, как и министр образования Бранко Ружич. Также на прежних должностях остаются министры культуры и защиты села Майя Гойкович и Милан Кркобабич.

В числе других назначений – Дубравка Негре возглавит министерство по делам энергетики и природных ресурсов, а Елена Бегович – министерством науки. Делами европейской интеграции займётся Таня Мишчевич.

«Мы впервые избираем правительство в окружении войны, когда вы видите, что слова «компромисс» не существует. Я рассчитываю на нашу мудрость и самоотверженность», – заявил президент Сербии.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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