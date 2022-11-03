Сербия после 22-летнего перерыва восстанавливает прямое авиасообщение с Китаем

Национальная авиакомпания Сербии восстанавливает прямые рейсы в Китай спустя 22 года – в декабре Air Serbia начнет авиасообщение между Белградом и четвертым по величине городом КНР – Тяньцзинем.

«Перелеты между двумя городами будут выполняться один раз в неделю, из Белграда в Тяньцзинь по пятницам, а обратные рейсы из крупнейшего порта в северной части Китая в Белград будут осуществляться по воскресеньям», – говорится в сообщении Air Serbia, которое цитирует «Балканист.ру».

Как отмечает издание, авиабилеты стоимость от 649 евро за полет в одну сторону и от 1086 евро за билет «туда-обратно» в экономклассе уже поступили в продажу.

Air Serbia заявляет, что будет единственной европейской авиакомпанией, выполняющей рейсы из Тяньцзиня, и одной из немногих, которые в настоящее время осуществляют прямые перелеты в Китай.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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