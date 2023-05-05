Власти Сербии на два года запретят хранение и ношение оружия

В Сербии на следующие два года введут мораторий на выдачу разрешений на ношение и хранение огнестрельного оружия, и изымут «стволы», уже имеющиеся у граждан. Как сообщает ТАСС, об этом сегодня в обращении к нации заявил сербский президент Александр Вучич.

«Чем меньше огнестрельного оружия будет, тем меньше будет опасность для наших детей и наших граждан. МВД [следует] срочно предпринять все меры для введения моратория на выдачу разрешения на хранение и ношение любого вида оружия в следующие два года, включая и охотничье», – заявил президент.

Кроме того, по его словам, уже имеющееся на руках у населения оружие изымут.

«МВД должно <...> направить вызов всем людям, которые владеют оружием, в течение месяца сдать оружие без каких-либо последствий. Если они его (оружие) не передадут, последствия будут страшные», – подчеркнул Вучич, отметив, что нелегальное ношение оружия без разрешения будет караться лишением свободы на срок до 12 лет.

Президент также поручил министерству юстиции «увеличить срок за нелегальную продажу, хранение и ношение оружия, на которое может быть получено разрешение, до восьми лет», а за хранение, ношение, продажу оружия, «на которое не может быть получено разрешение, как, например, автомат Калашникова», до 12 лет тюремного заключения. Кроме того, Вучич объявил о повышении штрафов за ношение «опасных предметов», в частности, карманных ножей.

Как сообщал «Новый День», в Сербии в начале мая произошло два шокирующих ЧП. В частности, 3 мая подросток открыл стрельбу по сверстникам в школе в центре Белграда. В результате стрельбы погибли девять человек – восемь школьников и охранник. Еще шестеро детей и один учитель получили ранения, сейчас они находятся в больнице. По сообщениям сербских СМИ, 13-летний мальчик пришел в образовательное учреждение с двумя пистолетами и бутылками с зажигательной смесью. Позже Вучич заявил, что стрелявший будет помещен в психиатрическую больницу, так как он не может нести уголовную ответственность в силу юного возраста.

В ночь на 5 мая в муниципалитете Младеновац молодой человек 2002 года рождения открыл стрельбу из автомата, в результате чего погибли восемь человек, были ранены 14. После продолжительной погони стрелявшего задержали. Полиция проводит расследование обстоятельств произошедшего. В Сербии объявлен трехдневный траур.

Белград, Андрей Дорофеев

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