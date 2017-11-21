К резвящимся у трона президента РФ добавилась блондинка с 5-м размером груди

Челябинская ведущая прогнозов погоды, появляющаяся на телеэкранах в неглиже, заявила о выдвижении в президенты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», информация об участии теледивы с пятым размером груди на выборах главы государства появилась на ее странице в соцсети. «Дорогие мои, я иду в большую политику. Скоро вы всё узнаете. Надеюсь на вашу поддержку. Ваша Лариса Сладкова», – написала местная знаменитость, подкрепив запись хештегами: #выборы2018 #государственнаядума #политика #москва #президентроссийскойфедерации.

Отметим, ранее высказывались предположения, что Сладкова возглавит штаб Ксении Собчак в Челябинской области, однако теледива данную информацию опровергла, заявив, что у нее намечается собственная карьера, и речь идет о выборах президента 2018 года.

Напомним, блондинка 40+, некогда работавшая закройщицей в ателье, прославилась на всю страну благодаря интернет-трансляциям прогнозов погоды томным голосом в откровенных нарядах. Дама не скрывает, что увеличила грудь с 3-го до 5-го размера: хотела до 7-го, но хирурги сказали, что это будет слишком вульгарно. Прошлой весной Лариса Сладкова заявила о своих намерениях баллотироваться в Госдуму. Предполагалось, что в предвыборной гонке телеведущая будет участвовать от Российской партии пенсионеров, однако ее вычеркнули из списков. В августе 2016 года скандальная телеведущая также сняла свою кандидатуру с довыборов в Совет депутатов Ленинского района Челябинска, объяснив сход с дистанции давлением «со стороны аппанентов». По ее словам, кто-то пнул по бамперу авто и разбил ей фару.

Челябинск, Юлия Димова

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