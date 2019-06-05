На абордаж Европы. Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников»

Экономист Сергей Ясинский прогнозирует, чем может закончиться для России конфликт в Керченском проливе:

«Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна освободить украинских моряков и корабли, арестованных в Керченском проливе в конце прошлого года. Россия отказывается выполнять решение суда, о чём сообщил МИД РФ.

Под каким предлогом Россия не желает этого делать, для понимания ситуации уже не имеет значения.

Сама Россия, конечно, будет объяснять, на каком законном основании она имеет право не исполнять судебные решения. Но эта позиция заведомо проигрышная, и, в конце концов, Россия должна будет выбрать, что для неё лучше – остаться в рамках международного законодательства и, соответственно, членом международного сообщества или же уйти во внеправовое пространство.

Но Россия изо всех сил будет стремиться к тому, чтобы не делать ни того, ни другого, оставаясь в рамках своей «гибридности». Тут всё понятно, и вопрос только в том, как на это будет реагировать международное сообщество.

От него тоже никто не ожидает резких шагов, но всё же при демонстрации своей позиции необходимо проявить какую-то определённость, иначе демонстрировать окажется просто нечего. Как минимум, сообщество попытается разрушить двусмысленное положение, в котором находится Россия, чётко обозначив, почему оно, с его точки зрения, недопустимо. И предложить выбрать либо одно поведение, либо другое. Иначе получается, что сообщество согласно на эту «гибридность», и само ведёт себя так же, тем самым поддерживая позицию России.

Сейчас возникла пауза. Российский МИД уже дал ответ, но ещё до этого суд предоставил России возможность в месячный срок (до 25 июня) объяснить свою позицию, представив свою версию случившегося. Поскольку эта версия известна – Россия её уже изложила, то отсрочка председателя трибунала является предложением ещё раз подумать, видимо, о последствиях отказа выполнять решения трибунала. Или, может быть, проконсультироваться с работниками ООН, которые дадут все необходимые разъяснения.

ООН может оценить позицию России по-разному. Это может быть и мягкий, и твёрдый, бескомпромиссный, вариант. Во втором случае последует признание необходимости жёстких мер против РФ. Какой вариант будет выбран, зависит от поведения России в этой истории.

Наиболее вероятным выглядит прогноз, что она уступит – но не сразу, а предприняв определённые действия, чтобы сохранить своё лицо. Как уже заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, будет проведён суд, который и вынесет решение. Но нет сомнений, что этот суд примет то решение, которое будет принято в Кремле. А потом, вероятно, решение международного трибунала, получив в России нужное политическое и правовое обрамление, будет выполнено.

Российскому руководству невыгодна серьёзная конфронтация с Западом. Оно не располагает достаточными ресурсами, чтобы выиграть такой конфликт. Кроме того, его положение внутри и вне страны критически зависит от отношений с Западом. Всем известно, что значительная часть его ресурсов находится там. В случае обострения отношений доступ к ним может быть легко блокирован, и российское руководство останется просто ни с чем.

Наверняка у Запада накоплено достаточное количество компромата против российских государственных и политических деятелей, чтобы оправдать любые свои конфискационные действия, и, скорей всего, западные дипломаты уже не раз давали это понять своим российским коллегам. Тот же кокаиновый сериал – когда западные спецслужбы раз за разом раскрывают попытки доставки в Европу больших партий кокаина (на крупную сумму) – можно представить как демонстрацию их возможностей противодействия.

Последние события – отставка правительства Австрии из-за связей с некой представительницей российского олигарха, а также подавление попытки переворота в Сербии с участием российского сотрудника ООН (а до этого была попытка переворота в Черногории с участием российских спецназовцев) – достаточно серьёзны. И могут для Европы стать поводом к проявлению твёрдости и принципиальности в отношениях с РФ. А для российской стороны это дополнительное основание, чтобы пойти на уступки. Правда, такую уступку можно воспринимать и как доказательство слабости, а руководство России считает это недопустимым, но тут, вероятно, всё же придётся пойти на компромисс.

Для России невозможны ни её разоблачение, ни саморазоблачение, а значит невозможно и откровенное пренебрежение международными законами.

Запад играет с ней в поддавки, поскольку получает от этого значительную выгоду и в принципе заинтересован в том, чтобы получать её как можно дольше (легко увидеть, что чем больше выгоды получает европейская страна, тем больше она пророссийская, и наоборот). Но такое «взаимовыгодное сотрудничество» тоже имеет свои границы – в первую очередь для государственных деятелей и политиков, а затем и для самих стран.

Запад может некоторое время притворяться, что принимает российский бизнес за чистую монету. Но обязательно наступает момент, когда бизнес вдруг превращается в политику, а игнорирование этого факта вплотную приближается к государственной измене. И в этот момент политикам становится горячо. Ведь, в отличие от российских государственных деятелей и приближённых к ним бизнесменов, мало кто из них рискнут стать выше закона.

Челябинск, Сергей Ясинский

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