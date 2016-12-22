Евгений Фёдоров: «Россиянин» – это и есть «русский»

Публикации за 22.12.16

Геополитические противники России нацелились на третье расчленение страны, сделав ставку на создание национальных противоречий внутри государства. Закон о «российской нации» – это защитный механизм, которым отвечает на внешнюю агрессию президент РФ Владимир Путин. Об этом заявил в интервью РИА «Новый День» депутат Госдумы, председатель центрального штаба Национально-освободительного движения (НОД) Евгений Фёдоров.

По его оценке, «россиянин» – это и есть «русский» в современных условиях.

«Новый День»: Инициатива закона о «российской нации», которую поддержал президент РФ Владимир Путин, многими была встречена настороженно. Почему?

Евгений Фёдоров: Прежде всего нужно уточнить, что под словом «нация» мы и, например, англичане понимаем противоположные вещи. Это отличие родилось из различных принципов формирования наших наций.

Для колониальных стран, таких как Англия и США, Франция и Германия, свойственно строительство нации по генетическому признаку. Эти державы эксплуатировали колонии, не гнушались и работорговлей, и, безусловно, угнетенные жители мечтали жить в метрополии и получить равные права и возможности. Чтобы защититься от наплыва чужаков, метрополия использовала специальный механизм под названием «национальная чистота», до логического завершения его довел Адольф Гитлер. Однако те же англичане и американцы думали так же. Законы о кастрации людей по национальному признаку работали и при Теодоре Рузвельте.

В России в понятие «нация» вкладывается другое значение. Россия – это нация культурно-исторического типа. Нам органичен другой тип государственного строительства – оборонительный. Это означает, что любой народ (особенно если он оказался перед угрозой уничтожения) мог стать частью «русского мира» на условиях принятия со временем русской культуры. Этот народ становился частью оборонительного государства, и как следствие возникала логика равенства между народами.

Нам же извне активно навязывается понятие нации по генетическому признаку, отсюда и непонимание.

«Новый День»: Тогда как быть с «русскими»?

Евгений Фёдоров: Вот за окном идет снег. Он русский? Русский. Но это же не значит, что у снега есть национальность. Понятие «русский» в нашем государстве было сразу прилагательного характера. Для примера поднимем перепись населения 1897 года. В ней людей спрашивали об их национальности. Ответы были: великороссы, малороссы, белороссы, грузины, казаки. Не удивляйтесь, что казаки тогда осознавали себя как отдельная национальность. Однако все вместе эти национальности были «русскими», потому что понятие «русский» не зависит от происхождения. Не перестающий быть показательным пример – Александр Сергеевич Пушкин. Наше все. Не обязательно иметь русского маму или папу, чтобы ощущать себя русским и быть частью русского мира. И так было всего сто лет назад.

«Новый День»: Потом все изменилось?

Евгений Фёдоров: В 1917 году Россия проиграла в Первой Мировой войне и состоялось первое расчленение государства. Был ли проигрыш неизбежен? На мой взгляд, нет. Враг находился еще далеко даже от столиц. Взял бы Москву? Ничего страшного, исторический опыт показывает, что угроза Москве всегда являлась только началом отечественной войны. Зато это подняло бы самомознание народа. Подписав Брестский мир, Владимир Ленин зафиксировал историческое поражение России.

Вновь обращусь к словам Владимира Путина о заложенной Владимиром Ленином бомбе. О чем говорит президент? Владимир Ильич отказался от русского типа государственного строительства. Не даром Советский Союз не стал правопреемником Российской империи. Дело не в долгах, дело в принципе построения государства. Российская империя была цельной. Грузии не существовало, существовала Тифлисская губерния, но при этом региональные элиты сразу же попадали на столичный уровень.

Советский Союз начали строить как федеративное государство. Как следствие в паспортах появилась графа «национальность». Именно тогда России стали навязывать понятие нации как понятие генетическое. Это полностью противоречило логике русского мира и грозило его уничтожением.

«Новый День»: В чем именно состоит опасность для русского мира?

Евгений Фёдоров: Графа «национальность» в паспорте обманывала людей, ведь понятия «русский как национальность» не существовало. Более того, ты не мог просто выбрать себе национальность. Твою судьбу решали чиновники из закса. Нужно было принести справку и подтвердить свою национальность. Хочешь быть грузином? Докажи, что папа – грузин. А дедушка? Чиновники искусственно разделяли: ты – русский, а ты – нерусский.

«Новый День»: Хотя русскими были все…

Евгений Фёдоров: Именно, и якуты, и грузины – все были русскими. Существовала национальная политика, в каждой республике «должна была» жить своя национальность. Немало уже сказано, как на Украине всех записывали в украинцы. Территориальные разрезы укреплялись идеолого-культурными. Такова технология ликвидации России. Разрушить огромную империю за 70 лет – это нужно постараться, но это получилось. Значит – точка удара была выбрана верно.

«Новый День»: Но ведь Советский Союз был сверхдержавой, он выиграл Вторую Мировую войну. Может быть, ему вовсе и не мешал чуждый принцип госстроительства?

Евгений Фёдоров: Я исхожу из принципа конкуренции наций. Есть простые формальные признаки, по которым любой человек разберется, кто в этой конкуренции побеждает. Эти признаки – территория, которую контролирует нация, и ее численность. Россия, как известно, самое крупное государство даже сейчас. Однако в столыпинские времена наша территория была самой большой, этого размера Советскому Союзу достичь уже не удалось. В начале XX века каждый седьмой житель планеты жил на территории России. Таким образом очевидно, какой из методов госстроительства и госуправления является для нашего государства самым эффективным.

Советский Союз по политическому и экономическому потенциалу был слабее Российской империи. Победа во Второй Мировой войне не является ключевым показателем. Россия на протяжении своей истории выигрывала сотни войн. Ключевым как раз является то, как мы выиграли Великую Отечественную войну. Вспомните, в знаменитой речи 3 июля 1941 года Иосиф Сталин ни слова не сказал о деле защиты социализма или положении немецких рабочих. Напротив, он призвал вспомнить опыт предков. Так вернулись в информационное поле Александр Невский и Михаил Кутузов, вспомнили традицию орденов. Когда нация оказалась перед угрозой уничтожения, все чуждое было отвергнуто.

Есть версия, что на съезде 1953 года Сталин планировал ликвидировать федеративное устройство Советского Союза, поэтому произошло его убийство. В противном случае цикл восстановления Российской империи был бы завершен. Как следствие Советский Союз стал бы правопреемником Российской империи и вернулся бы к единственно верному для нас принципу государственного устройства.

«Новый День»: По заложенным Владимиром Лениным границам страну разрезали в 1991 году. Сценарий развала страны по национальным границам сработал два раза. Вы говорили, что для тех, кто отказался от русских Риги или Киева, возможно оказаться от русских Екатеринбурга или Грозного?

Евгений Фёдоров: Именно так. К счастью, сейчас в паспорте нет графы «национальность». Американские кураторы в 90-е годы проглядели это изменение. Согласно последней переписи населения в России 80% русских. Так себя ощущают жители нашей страны. Культурный код «русского» стоит выше национальной идентификации.

Но что будет, если население вновь начнут раскалывать? Как доказать, что ты русский, если «культурное» понятие попытаются заместить «генетическим»? Русским немедленно перестанут быть весь Урал, вся Сибирь, весь юг России. Схема расчленения простая и понята. Берем Екатеринбург. Едва продемонстрируют, что русских там не 80%, а 50% и не дай бог 45%, мгновенно получим мультикультурную уральскую республику.

Национальная карта сейчас вновь будет разыгрываться нашими геополитическими противниками. Обратили внимание, Алексей Навальный вдруг активно заговорил о правах русских? К сожалению, и патриоты начали раскачивать национальный вопрос. Николай Стариков призывает вернуть в паспорт графу «национальность». Поэтому инициатива президента Владимира Путина о создании закона о российской нации по сути прикрывает русских. Это ответ на раскачку национальных противоречий. В Татарстане слово «россиянин» не вызовет противоречий. А «россиянин» – это и есть «русский», только в пересчете на сегодняшний день.

Москва, Кристина Славинская

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