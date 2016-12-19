У законопроекта «О российской нации» нет ни содержания, ни названия, ни формы / «Время есть. Никто никого не торопит», – подчеркнул глава национального комитета ГД

Публикации за 19.12.16

Председатель комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов призвал не устраивать ажиотаж по поводу законопроекта о «российской нации», так как его содержание, форма еще не определены, а само название – пилотное. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на пресс-конференции в Москве Гильмутдинов подчеркнул, что его комитет ставит своей задачей работать над объединением народов РФ, и это будет заложено в основу всех будущих решений и действий.

Как отметил глава профильного комитета, у недавно созданной рабочей группы, которая будет заниматься разработкой инициативы закона о «российской нации», поддержанной президентом РФ, есть достаточно времени, чтобы продумать все проблемные вопросы.

«Создана рабочая группа по подготовке предложений и проверке нормативного правового акта, регулирующего отношения в сфере укрепления единства многонационального народа Российской Федерации. Сейчас это около 20 человек, но она будет наполняться. Эта рабочая группа примет решения, выйдет с предложениями на нормативно-правовой акт, связанный с «российской нацией». Время есть. Никто никуда никого не торопит», – сказал Гильмутдинов.

Он также отметил, что рабочая группа решит, будет ли это федеральный закон, или какой-либо другой нормативно-правовой акт.

«Сейчас разговоры о содержательной части (будущего) федерального закона или нормативного акта я считаю преждевременными. Никто за нами не гонится, есть достаточно много времени, на никто никаких сверхзадач не ставит. Будет ли это некий политический посыл – все это будет разработано в рамках рабочей группы», – подчеркнул Гидьмутдинов.

Депутат также сообщил, что при рабочей группе будет создан экспертный совет с привлечением ученых и специалистов. «В том числе и регионы будут подключены – и как состав рабочей группы, и как состав совета. Я не вижу необходимости устраивать вокруг этого ажиотаж», – сказал Гильмутдинов.

Глава думского комитета также призвал коллег воздержатся от комментариев по поводу соответствующей инициативы до того момента, когда проект будет, как минимум разработан.

«Много коллег высказываются по этому вопросу: кто-то «за», кто-то «против». Давайте мы взвешенным образом в рамках этой рабочей группы спокойно поработаем. Выйдем на какие-то нормативно-правовые акты… Если что- то не будет получаться, значит так, видимо, и нужно», – заявил Гильмутдинов.

Он также сообщил, что его комитет планирует поддержать идею проведения в 2018 году «Года единства российской нации», однако предупредил, что это название носит пилотный характер.

«Мы подготовим и направим в адрес правительства и нашего президента проект по проведению «Года единства российской нации». 2018 год предлагаем объявить таким годом», – поделился планами Гильмутдинов.

«Пока это пилотное название – еще никто не просматривал его на предмет – будет ли он в 2018 или в 2019 году. Название чисто условное. Главное, чтобы и проект и программы были направлены на объединение», – подчеркнул парламентарий.

По его словам, в ближайших планах у его комитета наполнить законодательство необходимыми нормативными документами, так как в настоящий момент в России «даже нет центра ответственности», который бы отвечал за исполнение поручений по национальной политике государства.

Гильмутдинов считает, что межнациональная политика в России должна ориентироваться на молодежь. По его мнению, если народы России, которые и так тесно связаны и во многом интегрированы друг с другом, будут возвращаться на «100, 1000 лет назад, вспоминать, кто кого обидел», то это будет «путь в никуда».

«Нужно работать на позитив, который объединяет, а не разъединяет. Историю нужно знать, но жить ею невозможно. Нам нужно искать больше объединяющих проектов-программ», – добавил парламентарий и отметил, что сейчас таких программ и проектов в России немного.

Москва, Мария Вяткина

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