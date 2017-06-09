«Российская нация» получила предварительное определение

В рабочей группе по подготовке проекта закона «Об основах госнацполитики и укреплении единства многонационального народа РФ (российской нации)» наконец раскрыли, что значит «российская нация». Однако с названием самого закона до сих пор вызывает споры среди экспертов, пишет газета «Коммерсантъ».

Как сообщается, в первую очередь в документе будут даны определения основных терминов. В частности, «современные нации» – это суверенные гражданские общества под одной государственной властью, а «российская нация» – сообщество граждан РФ различной этнической, религиозной, социальной и иной принадлежности, сознающих свою историческую и гражданскую общность, политико-правовую связь с государством и российской культурой.

«Народ» или «этническая общность» – исторически возникшая на основе общих территорий, языка и культуры устойчивая общность людей. «Национальность» – осознанная человеком принадлежность к тому или иному народу.

Кроме этого рабочая группа сформулирована главную «двуединую» цель госнацполитики – сохранения и упрочения гражданского единства, этнокультурного и языкового многообразия и основ российского федерализма. В проекте закона предусмотрены меры по предупреждению религиозных, языковых, расовых и миграционных проблем, межнациональных конфликтов, меры по борьбе с ксенофобией и экстремизмом.

Как отметил член рабочей группы экс-министра по делам национальностей Владимир Зорин, в законе будет прописана компетенция каждого уровня власти. Так преподавание родного языка, основ религиозных знаний будет заниматься местное самоуправление, регионы должны продумать национальную политику, а федеральная власть – координировать эту работу. При этом он отметил, что «не следует ожидать быстрого появления закона», так как его будут обсуждать в регионах, в профильных комитетах Госдумы и Совета Федерации, потом пройдут парламентские слушания.

Напомним, в конце октября экс-глава министерства по делам национальностей Вячеслав Михайлов предложил принять закон о «российской нации». Президент РФ поддержал эту идеи и подписал поручения, согласно которым президиум президентского Совета по межнациональным отношениям должен подготовить предложения о подготовке проекта закона до 1 августа 2017 года.

Это вызвало недоумение в экспертном сообществе в Русской православной церкви. В частности, российский историк, доктор исторических наук, профессор и заведующий Кафедрой связей с общественностью МГИМО Валерий Соловей отмечал, что в случае принятия закона может возникнуть «конфликт между навязанной гражданской идентичностью и этнической».

«В теории, одно другому мешать не должно, но у нас в России, поскольку все делается странным образом – начнут навязывать. Люди это воспринимают именно как навязывание – то, что от них требуют отказаться от их (традиционной этнической) принадлежности. Это мало кому нравится», – констатировал Соловей.

Предполагается, что проект будет вынесен на обсуждение президиума Совета по межнациональным вопросам при президенте РФ уже в июне.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 09.06.17

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