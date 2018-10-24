«Российская нация» получила определение. Кремль готовится принять стратегию нацполитики

Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) разработало новый вариант стратегии государственной нацполитики РФ, в котором наконец сформулировано определение «российской нации», а также названы основные угрозы стране, в числе которых «гиперболизация региональных интересов» субъектов РФ.

Как пишет газета «Коммерсантъ», этот проект, который находится на доработке в администрации президента РФ, может утвердить президентский Совет по межнациональным отношениям в ближайшую пятницу.

По данным источников в ФАДН, которых цитирует издание, окончательный вариант стратегии может измениться, поэтому «анализировать его можно будет только после того, как президент подпишет указ о введении стратегии в действие», однако основные его положения уже известны.

Отмечается, что новая редакция документа, который был разработан еще в 2012 году, и является его более компактной копией, которая «коррелируется с изменениями, происшедшими за шесть лет». Теперь он основывается не только на Конституции РФ, но и на законах «О безопасности» и «О стратегическом планировании», а также ряде законов «об обеспечении госбезопасности» и нормах международного права.

Стоит отметить, что в стратегии прописаны основные угрозы стране. Среди них числится международный терроризм и экстремизм, а также распространение радикальных идей, основанных на национальной и религиозной исключительности.

Кроме этого, подчеркивается, что опасность для России представляет возникновение «очагов напряженности в результате переноса на территорию страны идеологии зарубежных региональных конфликтов».

Примечательно, что наравне с этим в стратегии прописано, что госбезоасности также угрожает «гиперболизация региональных интересов и сепаратизм, в том числе за счет поддержки из-за рубежа», региональная экономическая дифференциация, отток русского населения из регионов Северного Кавказа, Сибири и Дальнего Востока.

В этом же ключе ФАДН упоминает и проблемы незаконной миграции, несовершенство системы адаптации мигрантов, формирование замкнутых этнических анклавов, социальное и имущественное неравенство, последствия межэтнических конфликтов и споров в регионах РФ.

По данным издания, в документе также даны определения понятий, которые вызывали споры в экспертной среде и в обществе. Например, поясняется, что «российскую нацию» следует понимать, как «сообщество свободных равноправных граждан РФ различной этнической, религиозной, социальной и иной принадлежности, осознающих свою государственную и гражданскую общность с российским государством».

«Народы, национальности, этнические общности», согласно документу – «совокупность лиц, свободно определяющих свою национальную, культурную и религиозную принадлежность».

Среди целей и задач национальной политики названы сохранение этнокультурного многообразия, поддержание межнационального и межконфессионального мира и согласия, совершенствование госуправления в этой сфере, а также «этнокультурного развития русского народа» и других народов, «формирование гражданской идентичности, чувства патриотизма».

Предполагается, что в результате реализации стратегии произойдет укрепление статуса русского языка как государственного. Также документ призван ликвидировать дискриминацию по признакам национальности, языка, религии, и снизить количество межнациональных и межконфессиональных конфликтов, вышедших на «федеральный уровень».

Напомним, в декабре 2012 года Путин своим указом Стратегию государственной национальной политики (СГНП) страны на период до 2025 года, которая была «призвана стать мобилизующим фактором, способствующим укреплению общероссийского гражданского самосознания, этнокультурному развитию народов России, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений, обеспечению государственной безопасности, правопорядка и политической стабильности в обществе, а также росту международного престижа РФ».

Как сообщал РИА «Новый День», в октябре 2016 года экс-глава министерства по делам национальностей Вячеслав Михайлов предложил принять закон о «российской нации».

Это вызвало недоумение в экспертном сообществе в Русской православной церкви. В частности, российский историк, доктор исторических наук, профессор и заведующий Кафедрой связей с общественностью МГИМО Валерий Соловей отмечал, что в случае принятия закона может возникнуть «конфликт между навязанной гражданской идентичностью и этнической».

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 24.10.18

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