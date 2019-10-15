Новый НЭП подходит к концу. Спецпроект РИА Новый День «Экономика для чайников»

Экономист Сергей Ясинский анализирует причудливую российскую политику в отношении бизнеса.

«Для развития экономики в России нужна защита собственности и свобода предпринимательства. Надёжная система права и независимая от власти экономика. Нынешняя власть ни в коем случае на это не пойдёт.

Нынешнее государство, правящий слой не заинтересованы в создании условий для развития экономики и всячески ослабляет все остальные слои общества, и особенно те, которые могут представлять для него угрозу. А бизнес, предприниматели – это естественный и даже первый по опасности враг бюрократии у руля.

Ведь предприниматели умеют организовать успешный проект, могут собрать вокруг себя и своей перспективной идеи людей, направить их энергию в нужную сторону и достичь цели. Кроме того, бизнесмены способны осуществлять самофинансирование (чего не умеют чиновники) – именно в этом смысл их занятия бизнесом: превращение идеи, придуманной или обнаруженной возможности, в реальные деньги.

Пользуясь своими способностями, имея мощную мотивацию прибылью, беспокоясь о своём имуществе, свободе, правах, будущем – они могут отнять власть у бюрократии, если позволить им укрепиться, стать настоящей силой. Поэтому бизнес и не развивается: для чиновников место, должность – это всё. Без должности им смерть. Они ничего не умеют, кроме как сидеть на своём месте, выполняя распоряжения власти. И только должность обеспечивает им беспрецедентные доходы, о которых в любом другом месте они не могут и мечтать.

И контролировать бизнес для них жизненно важно. Но это невозможно или рискованно, если говорить о реальном, дееспособном бизнесе, для которого характерны гибкость, мобильность, оперативность, что для чиновников синоним непредсказуемости. И в результате сокращается экономика и материальное наполнение рубля, рубль на глазах теряет свою ценность, что легко проследить по его курсу, растёт инфляция (которая, конечно, гораздо больше, чем официальные – сколько там? – 3% – 4 %).

В последнее время возобновились разговоры о приближении краха доллара. Но, вопреки этому, курс доллара растёт – это можно увидеть по данным Банка России. Следовательно, эти разговоры – признак ухудшения положения рубля. И, как минимум, хотя бы ради попытки укрепления его положения, финансовым властям нужно, чтобы люди массово не приобретали в банках доллары, а, желательно, избавлялись от уже имеющихся. Поэтому существует потребность создать впечатление ухудшения состояния доллара.

При этом о состоянии рубля ничего не говорится. Нет пропаганды его силы, стабильности, тем более – укрепления. Высказывание Путина о том, что в Европе массово избавляются от доллара и переходят на расчёты в рублях, воспринимается компетентными людьми как абсолютно не соответствующее реальности. Доллар по-прежнему занимает лидирующие позиции, является надёжной международной валютой, и экономические контрагенты используют его как убежище для своих финансов во всех непонятных ситуациях.

Поэтому речи о популярности рубля – либо бравада, либо крайняя потребность в так называемой «словесной интервенции» – попытке использовать хотя бы слова для поддержания своей валюты. Что лишний раз говорит о трудной ситуации.

Например, в последнее время появилась информации, что российские финансовые власти потеряли сколько-то там миллиардов долларов на вложениях в китайский юань. В данном случае важен сам факт этих вложений. Ведь если положение рубля стабильное и крепкое, зачем рисковать, покупая ненадёжный юань (тем более во время торговой войны Китая с США)?

Америка хранит свои ценности в долларах, Европа – в евро, Британия – в фунтах, и т.д. – и никому не приходит в голову покупать китайский юань, чтобы заместить свою национальную валюту. Вообще, во всём мире одна Россия так поступает. И если Центробанк предпочёл этот вариант, с очевидным, причём, риском потерь (они ведь там понимают ситуацию с юанем?), то значит положение рубля очень уж незавидное. И надо что-то побыстрей придумать, чтобы не остаться совсем без денег.

По прогнозу Центробанка в следующем году, из-за провала в торговле нефтью и газом, стоимость рубля опустится до 94 рублей за доллар. И, судя по экспериментам с юанем, специалисты ЦБ относятся к этому прогнозу очень серьёзно. Поэтому им нужно обезопасить резервы, заранее предприняв все меры, вывести их в надёжную финансовую гавань. Причём, вопреки общемировой практике, американские доллар и ценные бумаги больше не считаются надёжной гаванью, что даёт пищу для определённых размышлений о будущем.

Из этого же прогноза следует, что исправлять ситуацию в экономике и улучшать отношение государства к бизнесу никто наверху не собирается. Власти могут сколько угодно рассуждать о необходимости создать в России благоприятный для бизнеса климат, но прогнозы самих государственных структур – наиболее надёжное свидетельство подлинного отношения правящего слоя к бизнесу.

Но пока бизнес существует, из него желательно извлечь все полезные ресурсы – и финансовые, и экономические в целом, и политические. По этой причине власти не прикрывают его сразу. Повторяется история НЭПа: бизнесменов раздевают постепенно, но делают это неуклонно, и доведут дело до конца (а сто лет назад, если помните, их потом ликвидировали физически).

Логично было бы ожидать, что правящий слой воспользуется своим положением, чтобы отобрать существующий успешный бизнес, и продолжить его эксплуатировать для своей выгоды, и, может быть, даже развивать. Однако в последние годы растёт только количество разнообразных экономических форумов и подобных мероприятий, а объём производящей, обрабатывающей промышленности сокращается. Значит, либо успешных бизнесов в стране не существует, либо во власти нет людей, способных этим делом управлять.

А ведь государство – это гораздо более сложная система, чем отдельный бизнес, и если они не могут справиться с более простым делом, то как они справляются со сложным?

Итак, зависимость состояния рубля от состояния экономики – промышленности, бизнеса – очевидна. Способность правящего слоя наладить экономику страны вызывает сомнения. Практическая деятельность правящей верхушки в области экономики ограничивается распродажей всего, на что есть покупатели. Вся фантазия у них уходит в придумывание новых налогов и поборов. Нетрудно сложить эти факты и убедиться, что никаких перспектив развития в такой ситуации у страны нет. Скорей пора беспокоиться о перспективе самого существования России. Запас прочности у страны, конечно, большой, но вот эти вот ежедневные катастрофы – это ведь о чём-то говорит, да?»

Челябинск, Сергей Ясинский

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