Коронавирус покусился на мужскую моду

В США медики поставили мужчин перед выбором: брутальность или безопасность.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в связи с надвигающейся эпидемией коронавируса американский Центр контроля заболеваний (CDC) распространил памятку с рекомендациями о том, как надо бриться для ношения респиратора.

«Эра мужественных хипстеров и заросших горцев, похоже, заканчивается, – иронизируют telegram-канал SecAtor. – Коронавирус прийде – порядок наведе».

Так, медики рекомендуют представителям сильного пола забыть о бородах. Исключение составляют разве что козлиная бородка (традиционная эспаньолка), короткая якореподобная бородка или любимая Робертом Дауни-младшим борода бальбо. Но и в этом случае врачи советуют быть осторожными и следить, чтобы растительность не мешала респиратору плотно прилегать ко рту.

Что касается остальных разновидностей бороды, лучше о них забыть, считают медики. Не старайтесь быть похожими на композитора Джузеппе Верди, художника Антониса Ван Дейка. Под запрет также попали щетина, облегающая все лицо, длинная щетина, полная борода, французская вилка, борода «хохолок», бандхольц (борода лесоруба), заросший подбородок, удлиненная козлиная бородка, имперская бородка и распространенная среди английских военных XIX – первой половины XX веков «баранья отбивная».

С усами-бакенбардами дела обстоят несколько лучше. Так, американские врачи, в принципе, не против бакенбард (если они не слишком пушисты), моржовых усов, усов «кисти художников», облегающего верхнюю губу и уголки рта «шеврона» и похожего на них «абажура», слегка озорного «велосипедного руля», ставших популярными благодаря Кларку Гейблу и Бреду Питту тонких усов «карандаш», а также усы щеточкой, кои носили не только Адольф Гитлер и герой Чарли Чаплина, но и авторы великих антиутопий XX века Джордж Оруэлл и Евгений Замятин.

Кстати, если вы хотите походить на легендарного Зорро или композитора и музыканта Фрэнка Заппу – тоже неплохо.

А вот усы-подкову или киношные «злодейские» усики лучше носить с осторожностью.

Наконец, ни в коем случае не стоит отращивать манчжурские усы доктора-злодея Фу Манчу. Или не уступающие им по длине, но превосходящие по объему знаменитые усы запорожских казаков, о чем, впрочем, в памятке CDC не говорится – видимо, в Штатах они популярностью не пользуются. Зато американцам предлагают воздержаться от выращивания традиционных английских усов. И ни в коем случае не пытаться повторить невероятные усы великого Сальвадора Дали.

Впрочем, лучше всего, уверены медики, быть гладко выбритым.

Челябинск, Виктор Елисеев

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