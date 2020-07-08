Лечимся галиматьёй. Спецпроект РИА Новый День «Язычник»

Увлекшись яркими событиями июня- 2020, Язычник допустил недопустимое: пропустил ежегодный День медика. В пандемию! Посыпая голову пеплом, вместе с филологом Эммой Прусс исправляемся и снимаем шляпу – панаму – чепчик перед людьми в «белых халатах». Хотя у современных докторов и медсестер с прочим персоналом, халаты или униформа чаще вовсе не белые. Зелененькие, голубые, даже в крапинку и горошек. Вполне жизнеутверждающе.

Кстати, едва ли не самый известный российский медик – доктор Пирогов – не любил слово больница. Предпочитал лечебница – мол, это больше соответствует духу профессии – не храм боли или болезни, а место, где помогают испытывающим боль– лечат …

Больница и болезнь – лексемы древние, чисто «наши» – славянские. Даже праславянские: от предка boľěznь произошли в одном и том же, скорбном значении «болезнь, боль, нездоровье» и старо – славянское болѣзнь, древне-русское и русское церковно- славянское болѣзнь, и болгарское, правда, диалектное – боле́зън, и сербохорватское bòļezan, и словенское bolȇzen .

Лечебница тоже имеет славянскую родословную, образовано по аналогии с больницей от глагола лечить, который этимологи относят по происхождению к так называемому суффиксальному производному от лек, образно говоря, слегка подрезанному lěkъ.

Из той же общеславянской «оперы» и лекарь, образованное от лъкъ – «лекарство, леченье». Первый медицинский справочник лечебник, как вы догадались – родной брат лечебницы и лекаря.

Не «нашим» названием медучреждения является только аристократка клиника – бывшая француженка clinique, как полагает большинство экспертов (от clinice – «клинической терапии» или, собственно, медицины на латыни, а еще раньше от греческого κλινική– к κλίνη – «ложе, постель», то есть первозданная семантика клиники – заведение, где нездоровые люди исключительно лежат в постели).

Впрочем, по Фасмеру, клиника – это немка Klinik, получившая в русском окончание –а под влиянием конкуренток – больницы и лечебницы.

Слово было заимствовано русским языком в 40-е годы XIX века.

Кузина клиники – поликлиника, которую современники часть полагают «недоклиникой» (ибо, в отличие от полноценной клиники, не предлагает больным стационарного лечения), на самом деле происходит от сращения в одну лексему греками слов polis – «город» и, разумеется, klinikos – «больница». И первоначально означала – «городская больница». Но французы перелицевали заимствованную policlinique по аналогии со словами, начинающимися на poly («много») – в polyclinique.

Вообще, «в медицине» как-то обжилось много «наших» слов. Например, врач – в исконно-посконные языческие времена так именовали славянского шамана – колдуна, заговаривавшего хвори. У наших предков лексемы врать и ворчать были близки по смыслу, постепенно приросли значениями «знать, говорить, прорицать». Некоторые эксперты усматривают близость старославянского врачь с древне-греческим ἰατρός. Синоним врача доктор, изначально в родной латыни, был по профессии учителем (по аналогии с «нашим» директором, который у англичан вовсе даже режиссер): doctor – суффиксальное производное от doctus «ученый» (причастия от docēre «учить»). Современному значению слова пошел уже третий век.

P.S. Как ни странно, к медицине имеет отношение и слово, которое в повседневности мы крайне редко применяем в этой сфере, разве что, лечащий сморозит нечто совсем уж несусветное. Галиматья.

По одной из версий, старая добрая русская галиматья – это редуцированное еще галлами имя популярного французского доктора XVII столетия Галли Матье, который часть павших духом пациентов любил лечить смехом. В Париже со временем шутник доктор стал так популярен, что перестал успевать на все вызовы. И придумал остроумный выход – стал рассылать свои каламбуры и веселые байки, пользуясь услугами городской почты.

Впрочем, есть еще, минимум, четыре версии этимологии галиматьи – еще она французская, средневековая английская, древняя арабская, и латинско-греческая.

Но все они отнюдь немедицинские, поэтому о них – как-нибудь в другой раз. Тем более, что версия о «целительной шутке» от доктора мне как-то больше по душе в наше тревожное время…

Москва, Эмма Прусс

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