Под куполом науки: Александр Шестаков рассказал об уникальности челябинского университетского кампуса

Правительство России утвердило восемь первых проектов университетских кампусов мирового уровня. Челябинск подал заявку одним из первых, и она была одобрена.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», слово «кампус» появилось в XVIII веке: так впервые назвали территорию Принстонского университета в США. Сегодня под университетским кампусом понимают территорию вуза с внутренней инфраструктурой, своего рода «город в городе», в котором есть все, чтобы жить и учиться, не выходя за его пределы.

Челябинский проект предусматривает реновацию университетских кварталов ЮУрГУ и ЧелГУ: там должны появиться научные пространства, лаборатории, коворкинг-парк, деловой центр, библиотека, конгрессно-выставочный комплекс.

«Это комплекс новых объектов научно-образовательной и социальной инфраструктуры, – пояснил губернатор Алексей Текслер. – А значит, новые возможности и компетенции нашего высшего образования. Это нужно для того, чтобы молодежь связывала свое будущее с регионом».

«Я бы хотел отметить, что гранты дали Томску, Новосибирску – признанным центрам науки и образования. И Челябинску, – отметил ректор Южно-Уральского государственного университета Александр Шестаков. – Это результат успешной деятельности нашего губернатора Алексея Текслера, нашей области, нашего университета. Мы выступили с инновационной программой развития науки и образования в нашей области, она необходима, чтобы сделать регион более конкурентоспособным в современных условиях и на среднесрочную перспективу».

РИА «Новый День»: В чем уникальность проекта челябинского кампуса?

Александр Шестаков: Уникальность проекта в том, что он имеет определенную направленность. Мы создавали центр образовательных технологий мирового уровня – без всяких скидок.

Мы вполне четко ориентируемся на потребности развития науки – в регионе, на Урале, во всей стране. У нас вполне конкретное направление развития.

В первую очередь, искусственный интеллект в индустрии. Это то, чем занимается университет в течение последних лет. У нас есть серьезные заделы с международными компаниями: например, SMS Group – мировым лидером в области разработки и создания металлургического оборудования. Мы ведем переговоры, и уже есть первые результаты: мы победили в конкурсе на применение искусственного интеллекта среди университетов.

Далее: в Челябинской области есть компания, являющаяся чемпионом нашей страны в цифровой индустрии в области биометрии. Мы хотим с ней сотрудничать, готовим гранты на применение искусственного интеллекта именно в биометрии.

Еще одно перспективное направление: использование искусственного интеллекта в области генетики. Казалось бы, не совсем наша тема. Но именно развитие «цифры», обработка больших данных, методы искусственного интеллекта позволяют достичь хороших результатов в этой области. Поэтому мы кооперируемся с серьезными организациями – например, Институтом цитологии и генетики в Новосибирске, филиалом «Вектора», известной компанией-разработчиком в Екатеринбурге.

Подчеркну: мы создаем программы самого высокого уровня. Первая программа по искусственному интеллекту, разработанная в стране, – это магистерская программа ЮУрГУ.

У нас есть планы развивать исследования в области квантовых технологий. Может быть, сейчас это кажется несколько преждевременным – пока не всем понятно, зачем это нужно. Но время этих технологий уже пришло. И у нас уже есть конкретные результаты.

В университете есть три доктора наук, они защитили диссертации в Корее и Германии, вернулись к нам и готовы развивать проекты в области квантовых вычислений, сенсорики на основе квантовых механизмов.

Квантовая метрология – совершенно новое направление для нашего университета. Тоже будет развиваться в Центре искусственного интеллекта. Здесь, в первую очередь, речь идет о работе, связанной с информационной безопасностью. У нас есть давние связи с Лабораторией Касперского, и мы сейчас начинаем совместное исследование.

Еще одно направление – робототехника. Мы чувствуем, что скоро эти специалисты в очень большом количестве понадобятся в производственной сфере. Поэтому готовы проводить исследования и развивать образовательные программы мирового уровня.

Не менее востребованной в ближайшее время станет биоинформатика: в этом направлении мы тоже будем работать.

Одним словом, проект университетского кампуса в Челябинске основан на высоком уровне развития науки и образования в этой части. У нас есть серьезные партнеры, которые готовы войти с нами в кооперацию и создать свои центры вместе с университетом. Это глобальная программа, которая даст толчок развитию данного направления в Челябинской области и сделает ее конкурентоспособной.

РИА «Новый День»: Как изменится территория университета в рамках проекта?

Александр Шестаков: Мы хотим, чтобы к нам приезжала профессура мирового уровня, студенты из разных стран и регионов России, наши студенты-высокобальники не уезжали из области, а учились дома. Поэтому будет проведена глобальная реновация.

Во-первых, мы собираемся значительно увеличить площади. Здания по периметру главного корпуса и прилегающие достроим до 4 – 5 этажей. Расширим библиотеку, рядом со 2-ым и 3-им корпусами появится высотное здание, в новое помещение переедет суперкомпьютер. Общежитие №1 будет реконструировано в международный комплекс для студентов. Грандиозный проект – создание автономных куполов с нулевым углеродным следом над внутренними территориями университета.

РИА «Новый День»: Вот здесь хотелось бы подробнее. Проект предусматривает установку на нескольких площадках кампуса экспериментальных автономных куполов

с нулевым углеродным следом на замкнутых контурах регенерации воздуха, воды и автономных источниках энергии. Что это вообще такое?

Александр Шестаков: Сегодня очень актуально развитие энергосберегающих технологий, и мы давно работаем в этом направлении.

В 2015 году 196 стран подписали Парижское соглашение – международный договор, главная цель которого не допустить глобального роста температуры и сократить количество выбросов углекислого газа в атмосферу. Сегодня ведущие мировые компании стремятся добиться углеродной нейтральности и даже стать углеродно-отрицательными – то есть, удалять из атмосферы больше углекислого газа, чем производить.

Как добиться углеродной нейтральности? В первую очередь, отказаться от сжигания углеродного топлива. Сделать это помогают ветроэнергетика, солнечная энергия, тепловые насосы и так далее.

В прошлом году мы разработали проект федеральной целевой программы по замещению невозобновляемых энергоресурсов возобновлямыми и управлению ими в зданиях. И сейчас мы хотим апробировать наши уникальные разработки, позволяющие приблизиться к нулевому углеродному следу, на собственной территории.

РИА «Новый День»: Предполагается ввести кампус в эксплуатацию в 2025 году. Это реальны срок?

Александр Шестаков: Реальный. Построить можно за 2 года – это не проблема. У нас серьезный вопрос связан с проектированием. Мы подобным делом занимаемся впервые. Вот мы возводили шпиль на главном корпусе, но у него был прототип. А для кампуса такого уровня прототипов практически нет.

Мы должны оценить все правильно в самом начале, сделать точные эскизные проекты, учитывающие все возможные сценарии работы, учебы и жизни – чтобы было удобно студентам и преподавателям. Нужно понять, как это сделать. Поэтому большие силы и большое время будут потрачены на создание, разработку рабочего проекта и экспертизу. Первый этап будет очень непростой.

РИА «Новый День»: Университет обладает хорошей базой в области архитектуры и градостроительства. Будут ли ученые ЮУрГУ участвовать в проектировании кампуса?

Александр Шестаков: Мы планируем пригласить всех, кому будет что сказать по этому поводу. В результате, используем лучшие решения.

РИА «Новый День»: Учебный процесс не пострадает? Все-таки масштабная стройка…

Александр Шестаков: Когда-то главный корпус университета был 7-этажным. Мы подняли этажи, надстроили шпиль. И все это время главный корпус работал в обычном режиме, несмотря на то, что сверху шла стройка. На этот раз тоже никаких препятствий для учебного и научного процессов не предвидится.

Напомним, предварительный бюджет проекта превышает 9 млрд рублей. Около 60% этой суммы предполагается получить из федерального бюджета.

Челябинск, Софья Артемьева

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